Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata Mat Solar, Aktor Bajaj Bajuri yang Meninggal Dunia karena Stroke

Alan Pamungkas , Jurnalis-Senin, 17 Maret 2025 |23:39 WIB
Biodata Mat Solar, Aktor Bajaj Bajuri yang Meninggal Dunia karena Stroke
Biodata Mat Solar, Aktor Bajaj Bajuri yang Meninggal Dunia karena Stroke (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Mat Solar, merupakan aktor legendaris yang dikenal lewat perannya dalam Bajaj Bajuri. Ia telah berjuang melawan stroke sejak 2017.

Kabar meninggalnya Mat Solar disampaikan sang rekan Rieke Diah Pitaloka. “Berita duka cita. Telah berpulang Bapak Nasrullah alias Mat Solar alias Bajuri Senin, 17 Maret 2025, pukul 22.30 WIB di RS Pondok Indah. Mohon dimaafkan semua kesalahan almarhum. Alfatihah. Abang, maafin Oneng belum bisa perjuangin hak Abang,” tulis Rieke di akun Instagram miliknya.

Saat sakit, Mat Solar lebih banyak menghabiskan waktunya di tempat tidur. Penyakit yang dideritanya membuatnya tampak lebih kurus, sulit berbicara, serta kesulitan menggerakkan tubuh. Meski demikian, ketika bertemu dengan Rieke Diah Pitaloka pada Oktober lalu, ia masih bisa berinteraksi dengan menatap lawan bicaranya dan sesekali tersenyum.

Biodata Mat Solar, Aktor Bajaj Bajuri yang Meninggal Dunia karena Stroke
Biodata Mat Solar, Aktor Bajaj Bajuri yang Meninggal Dunia karena Stroke

Biodata Mat Solar

Mat Solar lahir dengan nama asli Nasrullah pada 4 Desember 1962 di Pejompongan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ia baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-62.

Dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang religius, Mat Solar adalah anak kelima dari sembilan bersaudara. Ayahnya, almarhum H. Muh Ali Sidik, dan ibunya, Hj. Rosani, membesarkannya dengan nilai-nilai Islam yang kuat.

Mat Solar merupakan lulusan Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Ia menikah dengan Ida Nurlela dan dikaruniai tiga orang anak: Idham Aulia, Mikhail Ali Sidqi, dan Haidar Rasyad.

Karier Mat Solar

Mat Solar memulai perjalanan kariernya di dunia seni peran sejak duduk di bangku SMP, sekitar tahun 1976. Ia bergabung dengan Teater Mama, kelompok teater yang dikenal dengan kritik sosial terhadap pemerintahan Orde Baru.

Namun, namanya mulai dikenal luas setelah membintangi sitkom Bajaj Bajuri pada 2002 bersama Rieke Diah Pitaloka dan almarhumah Nani Widjaja. Dalam sitkom ini, ia berperan sebagai Bajuri, seorang sopir bajaj yang sederhana dan humoris.

Kesuksesan Bajaj Bajuri membuat Mat Solar semakin dikenal, dan ia kemudian membintangi berbagai sinetron populer lainnya, termasuk Tukang Bubur Naik Haji. Sinetron ini mencetak rekor sebagai salah satu tayangan dengan episode terpanjang di Indonesia, lebih dari 2.000 episode.

Perannya sebagai Haji Sulam dalam sinetron tersebut membawanya meraih berbagai penghargaan bergengsi. Pada 2013, ia memenangkan kategori Pemeran Utama Pria Terpuji untuk Serial Televisi di Festival Film Bandung, serta dinobatkan sebagai Aktor Terfavorit di Panasonic Gobel Awards.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/26/33/3126155/mat_solar-S3JM_large.jpg
Damai, Segini Uang yang Diterima Keluarga Mat Solar dalam Kasus Sengketa Tanah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/26/33/3126095/anak_mat_solar-rPSB_large.jpg
Anak Almarhum Mat Solar Terharu Kasus Sengketa Tanah Berakhir Damai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/24/33/3125317/mat_solar-OqCK_large.jpg
Sengketa Tanah Mat Solar Berakhir Damai, Uang Ganti Rp3,3 M Segera Cair
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/19/33/3124103/mat_solar-5SHB_large.jpg
Aktivis, Mat Solar Sempat Hilang di Zaman Orde Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/19/33/3124050/anak_mat_solar-pEI3_large.jpg
Keluarga Mulai Ikhlaskan Kepergian Mat Solar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/19/33/3123957/anak_mat_solar_hadir_di_pn_tangerang_perjuangkan_hak_sang_ayah-zuT2_large.jpg
Anak Mat Solar Hadir di PN Tangerang, Perjuangkan Hak sang Ayah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement