Biodata Mat Solar, Aktor Bajaj Bajuri yang Meninggal Dunia karena Stroke

JAKARTA - Mat Solar, merupakan aktor legendaris yang dikenal lewat perannya dalam Bajaj Bajuri. Ia telah berjuang melawan stroke sejak 2017.

Kabar meninggalnya Mat Solar disampaikan sang rekan Rieke Diah Pitaloka. “Berita duka cita. Telah berpulang Bapak Nasrullah alias Mat Solar alias Bajuri Senin, 17 Maret 2025, pukul 22.30 WIB di RS Pondok Indah. Mohon dimaafkan semua kesalahan almarhum. Alfatihah. Abang, maafin Oneng belum bisa perjuangin hak Abang,” tulis Rieke di akun Instagram miliknya.

Saat sakit, Mat Solar lebih banyak menghabiskan waktunya di tempat tidur. Penyakit yang dideritanya membuatnya tampak lebih kurus, sulit berbicara, serta kesulitan menggerakkan tubuh. Meski demikian, ketika bertemu dengan Rieke Diah Pitaloka pada Oktober lalu, ia masih bisa berinteraksi dengan menatap lawan bicaranya dan sesekali tersenyum.

Biodata Mat Solar

Mat Solar lahir dengan nama asli Nasrullah pada 4 Desember 1962 di Pejompongan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ia baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-62.

Dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang religius, Mat Solar adalah anak kelima dari sembilan bersaudara. Ayahnya, almarhum H. Muh Ali Sidik, dan ibunya, Hj. Rosani, membesarkannya dengan nilai-nilai Islam yang kuat.

Mat Solar merupakan lulusan Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Ia menikah dengan Ida Nurlela dan dikaruniai tiga orang anak: Idham Aulia, Mikhail Ali Sidqi, dan Haidar Rasyad.

Karier Mat Solar

Mat Solar memulai perjalanan kariernya di dunia seni peran sejak duduk di bangku SMP, sekitar tahun 1976. Ia bergabung dengan Teater Mama, kelompok teater yang dikenal dengan kritik sosial terhadap pemerintahan Orde Baru.

Namun, namanya mulai dikenal luas setelah membintangi sitkom Bajaj Bajuri pada 2002 bersama Rieke Diah Pitaloka dan almarhumah Nani Widjaja. Dalam sitkom ini, ia berperan sebagai Bajuri, seorang sopir bajaj yang sederhana dan humoris.

Kesuksesan Bajaj Bajuri membuat Mat Solar semakin dikenal, dan ia kemudian membintangi berbagai sinetron populer lainnya, termasuk Tukang Bubur Naik Haji. Sinetron ini mencetak rekor sebagai salah satu tayangan dengan episode terpanjang di Indonesia, lebih dari 2.000 episode.

Perannya sebagai Haji Sulam dalam sinetron tersebut membawanya meraih berbagai penghargaan bergengsi. Pada 2013, ia memenangkan kategori Pemeran Utama Pria Terpuji untuk Serial Televisi di Festival Film Bandung, serta dinobatkan sebagai Aktor Terfavorit di Panasonic Gobel Awards.