Rachel Cia Tak Sabar Wujudkan Mimpinya di Dunia Musik

JAKARTA - Rachel Cia tengah bersiap untuk kembali menorehkan jejak di industri musik. Saat ini, ia sedang menjalani tahap workshop dan menyusun konsep untuk perilisan EP terbarunya.

Selain itu, Rachel juga melakukan latihan intensif demi kembali tampil di atas panggung dengan persiapan yang lebih matang, termasuk eksplorasi visual untuk video musiknya.

Kembali ke dunia musik setelah cukup lama vakum menjadi tantangan tersendiri bagi Rachel. Ia mengakui bahwa salah satu kesulitan yang dihadapinya adalah membiasakan diri lagi dengan menyanyi secara serius.

Rachel Cia Tak Sabar Wujudkan Mimpinya di Dunia Musik

“Aku mulai nyanyi yang benar lagi, karena terakhir perform full band dan bawain banyak lagu itu 2018,” ujar Rachel.