Link Live Streaming Spektakuler Show 8 Indonesian Idol Season XIII

JAKARTA - Persaingan di panggung Indonesian Idol Season XIII semakin sengit dengan hanya tersisanya tujuh kontestan terbaik. Pastikan Anda menjadi saksi lahirnya bintang dengan menyaksikan lewat link live streaming di sini.

Selain lewat Okezone, Anda juga bisa menyaksikan Indonesia Idol lewat aplikasi RCTI+ di link berikut ini.

Pada Spektakuler Show 8, mereka akan ditantang untuk membawakan lagu dari penyanyi lawan jenis dalam tema "Idol Switch (Cross Gender Song)". Berikut daftar lagu yang akan mereka bawakan:

Angie Carvalho – Kisah Cintaku (Chrisye) Mesa Hira – Cinta Terakhir (Ari Lasso) Vanessa Zee – Bukan Cinta Biasa (Afgan) Shabrina Leanor – Rumah Singgah (Fabio Asher) Kenriz – Kata Mereka Ini Berlebihan (Bernadya) Piche Kota – Tetap Dalam Jiwa (Isyana Sarasvati) Fajar Noor – Merasa Indah (Tiara Andini)

Dengan tema ini, para kontestan dituntut untuk keluar dari zona nyaman dan membuktikan kemampuan vokal serta penghayatan mereka di atas panggung.

Pada Spektakuler Show 7 yang digelar Senin, 10 Maret 2025, para kontestan berkolaborasi dengan Eka Gustiwana dalam tema "Idol and The Beat". Mereka membawakan lagu-lagu dari band ternama Indonesia dengan aransemen khas dari Eka.

Malam itu, banyak penampilan luar biasa yang mendapatkan standing ovation, salah satunya Fajar Noor. Ia membawakan Putri Iklan (ST12) dengan sangat meriah, sukses memukau para juri dan penonton. Penampilannya menjadi salah satu yang paling berkesan malam itu.

Sementara itu, Angie Carvalho juga tampil cemerlang dengan Merindukanmu (D’Masiv). Bahkan, Jackson Wang yang hadir sebagai juri tamu memberikan pujian, “She is not singing, this is swinging,” menandakan betapa luar biasanya penampilan Angie.

Hal yang sama juga terjadi pada Rara Sudirman, yang mendapatkan 6 standing ovation setelah membawakan Salah (Potret). Sayangnya, meskipun mendapat pujian dari juri, hasil voting tidak berpihak padanya, dan ia harus mengakhiri perjalanannya di Indonesian Idol XIII. Kepergian Rara menjadi salah satu momen paling mengejutkan bagi para penggemar.