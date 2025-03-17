Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Link Live Streaming Spektakuler Show 8 Indonesian Idol Season XIII

Alan Pamungkas , Jurnalis-Senin, 17 Maret 2025 |11:57 WIB
Link Live Streaming Spektakuler Show 8 Indonesian Idol Season XIII
Link Live Streaming Spektakuler Show 8 Indonesian Idol Season XIII (Foto: IG Indonesian Idol)
A
A
A

JAKARTA - Persaingan di panggung Indonesian Idol Season XIII semakin sengit dengan hanya tersisanya tujuh kontestan terbaik. Pastikan Anda menjadi saksi lahirnya bintang dengan menyaksikan lewat link live streaming di sini.

Selain lewat Okezone, Anda juga bisa menyaksikan Indonesia Idol lewat aplikasi RCTI+ di link berikut ini

Pada Spektakuler Show 8, mereka akan ditantang untuk membawakan lagu dari penyanyi lawan jenis dalam tema "Idol Switch (Cross Gender Song)". Berikut daftar lagu yang akan mereka bawakan:

  1. Angie Carvalho – Kisah Cintaku (Chrisye)
  2. Mesa Hira – Cinta Terakhir (Ari Lasso)
  3. Vanessa Zee – Bukan Cinta Biasa (Afgan)
  4. Shabrina Leanor – Rumah Singgah (Fabio Asher)
  5. Kenriz – Kata Mereka Ini Berlebihan (Bernadya)
  6. Piche Kota – Tetap Dalam Jiwa (Isyana Sarasvati)
  7. Fajar Noor – Merasa Indah (Tiara Andini)

Dengan tema ini, para kontestan dituntut untuk keluar dari zona nyaman dan membuktikan kemampuan vokal serta penghayatan mereka di atas panggung.

Pada Spektakuler Show 7 yang digelar Senin, 10 Maret 2025, para kontestan berkolaborasi dengan Eka Gustiwana dalam tema "Idol and The Beat". Mereka membawakan lagu-lagu dari band ternama Indonesia dengan aransemen khas dari Eka.

Malam itu, banyak penampilan luar biasa yang mendapatkan standing ovation, salah satunya Fajar Noor. Ia membawakan Putri Iklan (ST12) dengan sangat meriah, sukses memukau para juri dan penonton. Penampilannya menjadi salah satu yang paling berkesan malam itu.

Sementara itu, Angie Carvalho juga tampil cemerlang dengan Merindukanmu (D’Masiv). Bahkan, Jackson Wang yang hadir sebagai juri tamu memberikan pujian, “She is not singing, this is swinging,” menandakan betapa luar biasanya penampilan Angie.

Hal yang sama juga terjadi pada Rara Sudirman, yang mendapatkan 6 standing ovation setelah membawakan Salah (Potret). Sayangnya, meskipun mendapat pujian dari juri, hasil voting tidak berpihak padanya, dan ia harus mengakhiri perjalanannya di Indonesian Idol XIII. Kepergian Rara menjadi salah satu momen paling mengejutkan bagi para penggemar.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/205/3140890/indonesian_idol_season_xiii-2r1a_large.jpeg
Istimewa, Shabrina Leanor Jadi Pemenang Indonesia Idol 2025, Dua Menteri Serahkan Hadiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/205/3140437/fajar_noor-3PHX_large.jpeg
Reaksi Fajar Noor Runner Up Indonesian Idol Season XIII Disebut The Next Afgan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/205/3140320/shabrina_leanor-7gBE_large.jpeg
Selamat, Shabrina Leanor Juara Indonesian Idol Season XIII
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/205/3140317/yovie_widianto-e8sO_large.jpeg
Nonton Result and Reunion Indonesian Idol Season XIII, Yovie Widianto Deg-degan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/205/3140314/indonesian_idol_season_xiii-AJk5_large.jpeg
Wamen Ekraf Puji Indonesian Idol sebagai Jadi Kompetisi Luar Biasa untuk Anak Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/19/205/3140307/indonesian_idol_season_xiii-GNf6_large.jpeg
Meriah, Alumni Indonesian Idol Season XIII Bawakan Lagu Mangu hingga Stecu Stecu
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement