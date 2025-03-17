Semakin Seru, Top 7 Indonesian Idol Season XIII Tantang Diri dengan Idol Switch Cross Gender Song

JAKARTA - Ajang Indonesian Idol Season XIII semakin memanas! Spektakuler Show 8 akan menghadirkan tantangan baru bagi TOP 7 dengan tema Idol Switch (Cross Gender Song), di mana para kontestan akan membawakan lagu-lagu yang aslinya dinyanyikan oleh lawan jenis. Berikut daftar lagu yang akan mereka bawakan:

Angie Carvalho – Kisah Cintaku (Chrisye) Mesa Hira – Cinta Terakhir (Ari Lasso) Vanessa Zee – Bukan Cinta Biasa (Afgan) Shabrina Leanor – Rumah Singgah (Fabio Asher) Kenriz – Kata Mereka Ini Berlebihan (Bernadya) Piche Kota – Tetap Dalam Jiwa (Isyana Sarasvati) Fajar Noor – Merasa Indah (Tiara Andini)

Dengan hanya tersisa tujuh kontestan, persaingan menuju gelar juara semakin ketat. Para peserta harus terus meningkatkan kemampuan vokal dan penampilan mereka agar bisa bertahan di kompetisi ini.

Pada Spektakuler Show 7 yang digelar pada Senin, 10 Maret 2025, para kontestan tampil luar biasa dengan tema Idol and The Beat. Mereka berkolaborasi dengan Eka Gustiwana, membawakan lagu-lagu hits dari band ternama Indonesia dengan aransemen khas sang maestro.

Salah satu penampilan yang paling mencuri perhatian adalah Fajar Noor, yang membawakan Putri Iklan dari ST12 dengan sangat meriah. Kolaborasinya dengan Eka Gustiwana sukses memukau para juri hingga mendapatkan 6 standing ovation. Banyak yang menganggap penampilannya sebagai salah satu yang terbaik malam itu.

Tak kalah memukau, Angie Carvalho membawakan Merindukanmu dari D’Masiv dengan penuh penghayatan. Bahkan, Jackson Wang memberikan pujian dengan mengatakan, "She is not singing, this is swinging!" Energi dan teknik vokalnya yang matang membuatnya layak mendapatkan 6 standing ovation.

Sementara itu, Rara Sudirman juga berhasil mendapatkan 6 standing ovation berkat penampilannya yang emosional membawakan Salah dari Potret. Sayangnya, hasil voting tidak sejalan dengan komentar positif juri, sehingga Rara harus terhenti di Spektakuler Show 7. Eliminasi ini mengejutkan banyak penggemar, mengingat performanya yang begitu mengesankan.