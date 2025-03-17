Mewahnya Buka Puasa di Rumah Tasya Farasya, Serasa Lebaran

JAKARTA - Influencer Tasya Farasya kembali menarik perhatian publik setelah menggelar buka puasa bersama di kediamannya. Acara ini berlangsung meriah dengan kehadiran para sahabat serta sesama beauty influencer, menciptakan suasana yang penuh kehangatan dan kemewahan.

Sudah bukan rahasia bahwa setiap acara yang digelar Tasya Farasya dan sang ibunda, Ala Alatas, selalu dipenuhi dengan nuansa mewah dan festive. Begitu pula dengan momen buka puasa kali ini, yang menampilkan dekorasi rumah megah serta sajian menu berbuka yang luar biasa.

"Bukber festive ala Ibu Ala," tulis Tasya dalam unggahannya di akun TikTok @tasyafarasya, dikutip Senin (17/3/2025).

Mewahnya Buka Puasa di Rumah Tasya Farasya, Serasa Rayakan Lebaran

Menurut Tasya, konsep menu buka puasa yang berlimpah dan mewah ini sepenuhnya merupakan hasil ide sang ibunda. Ia mempercayakan Ala Alatas untuk menyiapkan berbagai hidangan lezat yang menggugah selera.

Dalam video yang dibagikan, terlihat berbagai sajian istimewa mulai dari olahan daging, masakan khas Timur Tengah, hingga dessert yang menggoda selera. Selain itu, tersedia juga bakso, aneka nasi, serta gorengan yang menjadi favorit banyak orang saat berbuka.

"Buka puasa di rumah aku selalu ramai, jadi Bu Ala selalu nyiapin makanan yang festive," ungkap Tasya.