Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Mewahnya Buka Puasa di Rumah Tasya Farasya, Serasa Lebaran

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 17 Maret 2025 |15:02 WIB
Mewahnya Buka Puasa di Rumah Tasya Farasya, Serasa Lebaran
Mewahnya Buka Puasa di Rumah Tasya Farasya, Serasa Lebaran (Foto: IG Tasya)
A
A
A

JAKARTA - Influencer Tasya Farasya kembali menarik perhatian publik setelah menggelar buka puasa bersama di kediamannya. Acara ini berlangsung meriah dengan kehadiran para sahabat serta sesama beauty influencer, menciptakan suasana yang penuh kehangatan dan kemewahan.

Sudah bukan rahasia bahwa setiap acara yang digelar Tasya Farasya dan sang ibunda, Ala Alatas, selalu dipenuhi dengan nuansa mewah dan festive. Begitu pula dengan momen buka puasa kali ini, yang menampilkan dekorasi rumah megah serta sajian menu berbuka yang luar biasa.

"Bukber festive ala Ibu Ala," tulis Tasya dalam unggahannya di akun TikTok @tasyafarasya, dikutip Senin (17/3/2025).

Mewahnya Buka Puasa di Rumah Tasya Farasya, Serasa Rayakan Lebaran
Mewahnya Buka Puasa di Rumah Tasya Farasya, Serasa Rayakan Lebaran

Menurut Tasya, konsep menu buka puasa yang berlimpah dan mewah ini sepenuhnya merupakan hasil ide sang ibunda. Ia mempercayakan Ala Alatas untuk menyiapkan berbagai hidangan lezat yang menggugah selera.

Dalam video yang dibagikan, terlihat berbagai sajian istimewa mulai dari olahan daging, masakan khas Timur Tengah, hingga dessert yang menggoda selera. Selain itu, tersedia juga bakso, aneka nasi, serta gorengan yang menjadi favorit banyak orang saat berbuka.

"Buka puasa di rumah aku selalu ramai, jadi Bu Ala selalu nyiapin makanan yang festive," ungkap Tasya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/33/3188181/tasya_farasya-J8UR_large.jpg
Tasya Farasya Lega, Perceraiannya dengan Ahmad Assegaf Dinyatakan Inkrah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/33/3186532/tasya_farasya-2FD1_large.jpg
Putusan Cerai Tasya Farasya Inkrah usai Ahmad Assegaf Cabut Banding
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/33/3186461/tasya_farasya-EUvz_large.jpg
Tasya Farasya Klaim Belum Terima Dana Rp35 Miliar yang Digelapkan Ahmad Assegaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/33/3183459/tasya_farasya-fVeB_large.jpg
Tasya Farasya Tak Butuh Uang Ahmad Assegaf, Klaim Nafkah Rp100 Hanya Simbolis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/33/3183283/tasya_farasya-ztbp_large.jpg
Tasya Farasya Rayakan Status Baru sebagai Janda: Officially Unmarried
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/33/3183048/tasya_farasya_dan_ahmad_assegaf-MzKh_large.jpg
Nasib Rumah Tangga Tasya Farasya dan Ahmad Assegaf Ditentukan Hari Ini
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement