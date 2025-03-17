Vanessa Zee Bawakan Bukan Cinta Biasa dengan Sederhana, Maia Estianty Kurang Puas

Vanessa Zee Bawakan Bukan Cinta Biasa dengan Sederhana, Maia Estianty Kurang Puas. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Vanessa Zee sukses mencuri perhatian juri saat membawakan lagu Bukan Cinta Biasa milik Afgan di babak spektakuler show 8 Indonesian Idol Season XIII, pada Senin (17/3/2025) malam.

Penampilannya mendapat pujian dari Maia Estianty karena bernyanyi dengan penuh penghayatan sehingga pesan dari lagunya tersampaikan dengan sangat baik. Meski sederhana, namun Vanessa mampu bertutur dengan baik.

Maia menyebut bahwa penampilan Vanessa memang tidak istimewa karena sulit menandingi cara bernyanyi Afgan yang terlalu melekat pada lagu tersebut. Namun menurut dia, versi Vanessa pun tidak mengecewakan.

“Story telling kamu bagus. Di Indonesian Idol memang dibutuhkan yang edan-edanan, yang wow banget. Kamu tadi wow-nya enggak dapet. Tapi Kamu bisa membawakan lagu itu dengan cara yang sederhana,” ujar Maia.

Rossa pun sependapat dengan Maia. Rossa meyakini bahwa Afgan akan senang mendengar Bukan Cinta Biasa versi Vanessa. Cara Vanessa bercerita lewat lagu tersebut terdengar indah, meski belum sempurna.