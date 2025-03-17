Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Vanessa Zee Bawakan Bukan Cinta Biasa dengan Sederhana, Maia Estianty Kurang Puas

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 17 Maret 2025 |23:59 WIB
Vanessa Zee Bawakan <i>Bukan Cinta Biasa</i> dengan Sederhana, Maia Estianty Kurang Puas
Vanessa Zee Bawakan Bukan Cinta Biasa dengan Sederhana, Maia Estianty Kurang Puas. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Vanessa Zee sukses mencuri perhatian juri saat membawakan lagu Bukan Cinta Biasa milik Afgan di babak spektakuler show 8 Indonesian Idol Season XIII, pada Senin (17/3/2025) malam.

Penampilannya mendapat pujian dari Maia Estianty karena bernyanyi dengan penuh penghayatan sehingga pesan dari lagunya tersampaikan dengan sangat baik. Meski sederhana, namun Vanessa mampu bertutur dengan baik.

Maia menyebut bahwa penampilan Vanessa memang tidak istimewa karena sulit menandingi cara bernyanyi Afgan yang terlalu melekat pada lagu tersebut. Namun menurut dia, versi Vanessa pun tidak mengecewakan.

“Story telling kamu bagus. Di Indonesian Idol memang dibutuhkan yang edan-edanan, yang wow banget. Kamu tadi wow-nya enggak dapet. Tapi Kamu bisa membawakan lagu itu dengan cara yang sederhana,” ujar Maia.

Rossa pun sependapat dengan Maia. Rossa meyakini bahwa Afgan akan senang mendengar Bukan Cinta Biasa versi Vanessa. Cara Vanessa bercerita lewat lagu tersebut terdengar indah, meski belum sempurna.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/205/3140890/indonesian_idol_season_xiii-2r1a_large.jpeg
Istimewa, Shabrina Leanor Jadi Pemenang Indonesia Idol 2025, Dua Menteri Serahkan Hadiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/205/3140437/fajar_noor-3PHX_large.jpeg
Reaksi Fajar Noor Runner Up Indonesian Idol Season XIII Disebut The Next Afgan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/205/3140320/shabrina_leanor-7gBE_large.jpeg
Selamat, Shabrina Leanor Juara Indonesian Idol Season XIII
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/205/3140317/yovie_widianto-e8sO_large.jpeg
Nonton Result and Reunion Indonesian Idol Season XIII, Yovie Widianto Deg-degan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/205/3140314/indonesian_idol_season_xiii-AJk5_large.jpeg
Wamen Ekraf Puji Indonesian Idol sebagai Jadi Kompetisi Luar Biasa untuk Anak Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/19/205/3140307/indonesian_idol_season_xiii-GNf6_large.jpeg
Meriah, Alumni Indonesian Idol Season XIII Bawakan Lagu Mangu hingga Stecu Stecu
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement