HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kecewa, Audi Marissa Unfollow Kim Soo Hyun

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 17 Maret 2025 |08:34 WIB
Kecewa, Audi Marissa Unfollow Kim Soo Hyun
Kecewa, Audi Marissa Unfollow Kim Soo Hyun (Foto: IG Audi Marissa)
A
A
A

JAKARTA - Audi Marissa mengungkapkan kekecewaannya kepada Kim Soo Hyun setelah mencuatnya isu dengan mendiang Kim Sae Ron. Saking kecewanya, Audi yang sebelumnya begitu mengidolakan Kim Soo Hyun, kini memilih untuk meng-unfollow akun Instagram sang aktor.

"Maaf banget aku unfollow mantan sayangku ini. Pas Dispatch keluarin bukti dan hal-hal yang nyambung itu, buat aku sedih banget," tulis Audi Marissa dalam unggahan di Instagram @audimarissa.

Audi tak menyangka bahwa idolanya terlibat dalam skandal yang ramai diperbincangkan. Padahal, sebelumnya istri Anthony Xie itu begitu mengagumi dan mengidolakan Kim Soo Hyun.

Kecewa, Audi Marissa Unfollow Kim Soo Hyun
Kecewa, Audi Marissa Unfollow Kim Soo Hyun

"Padahal gue sesuka itu sama dia (Kim Soo-hyun), dulu sebucin itu. Tapi sekarang benar-benar kecewa banget," ungkapnya.

Meski merasa kecewa, Audi tetap memahami bahwa setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Ia hanya berharap ada jalan keluar terbaik untuk semua pihak.

"Walaupun kecewa banget sama KSH, tapi yang namanya manusia ya kan, pasti ada kesalahan," tambahnya.

Halaman:
1 2
