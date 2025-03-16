Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Maulana Ardiansyah Rilis Lebih Dari Rindu, Duet Bareng Alyssa Dezek asal Malaysia

Naila Nazira , Jurnalis-Minggu, 16 Maret 2025 |23:02 WIB
Maulana Ardiansyah Rilis <i>Lebih Dari Rindu</i>, Duet Bareng Alyssa Dezek asal Malaysia
Maulana Ardiansyah rilis Lebih Dari Rindu, duet bareng Alyssa Dezek dari Malaysia. (Foto: Naila/Okezone.com)
JAKARTA - Cinta selalu menjadi salah satu insirasi bagi para musisi dalam membuat lagu. Seperti Maulana Ardiansyah yang baru mengeluarkan single bertemakan long distance relationship atau hubungan jarak jauh.  Dalam single lagu yang berjudul 'Lebih Dari Rindu' ia melakukan duet dengan salah satu artis tekenal asal Negeri Jiran Malaysia bernama Alyssa Dezek.

Cinta selalu menjadi sumber inspirasi bagi para musisi dalam menciptakan lagu-lagu penuh makna. Hal ini juga yang mendasari Maulana Ardiansyah dalam merilis single terbarunya yang bertemakan long distance relationship (hubungan jarak jauh). Lagunya berjudul "Lebih Dari Rindu".

Lebih Dari Rindu ini menghadirkan kolaborasi spesial bersama Alyssa Dezek, artis terkenal asal Malaysia yang dikenal dengan suara merdunya. Duet mereka menghadirkan nuansa emosional yang menyentuh, menggambarkan kerinduan mendalam dalam sebuah hubungan yang terpisah oleh jarak.

Maulana Ardiansyah menjelaskan bahwa lagu terbarunya, "Lebih Dari Rindu", menceritakan kisah sepasang kekasih yang terpaksa menjalani hubungan jarak jauh (LDR) karena keadaan. Rasa rindu yang semakin mendalam kerap memicu konflik, mulai dari hal-hal sepele hingga pertengkaran besar yang menguji hubungan mereka.

Tak hanya menyajikan lirik yang menyentuh, penyanyi berusia 22 tahun ini juga menyampaikan pesan penting bagi para pendengarnya yang tengah menjalani LDR. Dia mengingatkan bahwa dalam hubungan jarak jauh, kepercayaan adalah kunci utama untuk menjaga hubungan tetap harmonis dan bertahan di tengah berbagai tantangan.

Telusuri berita celebrity lainnya
