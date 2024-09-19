Maulana Ardiansyah Angkat Cinta Khayalannya dalam Single Halu

JAKARTA - Maulana Ardiansyah resmi merilis single baru berjudul Halu, pada 23 Agustus 2024. Lagu itu, menurutnya, terinspirasi dari pertemuan singkatnya dengan seorang perempuan di sebuah bandara.

Lagu tersebut terinspirasi dari pengalaman pribadi Maulana yang pernah bertemu dengan seorang perempuan di bandara. Walau hanya sebentar, namun pertemuan itu meninggalkan kesan mendalam bagi Maulana.

“Kami saling pandang dan saat itu, aku merasa kalau pacaran sama dia pasti seru. Tapi itu cuma halusinasi ya. Karena kami beda penerbangan dan setelahnya tidak pernah bertemu lagi,” ungkapnya kepada Okezone di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada 18 September 2024.

Maulana Ardiansyah Angkat Cinta Khayalannya dalam Single Halu. (Foto: Novita Melieyana/Okezone)

Dari pertemuan itulah ide menciptakan lagu Halu tercetus. Lana -demikian dia akrab disapa- mengaku, lagu itu merupakan ciptaan sang kakak yang kemudian dia gubah aransemen dan liriknya.

“Sebagian besar lirik dan notasinya dari kakakku. Tapi kemudian, aku ubah beberapa bagian, termasuk aransemen dan notasinya,” katanya lagi.