HOME CELEBRITY MUSIK

Maulana Ardiansyah Rilis Single Halu, Setia di Genre Pop Melayu

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |19:50 WIB
Maulana Ardiansyah Rilis Single <i>Halu</i>, Setia di Genre Pop Melayu
Maulana Ardiansyah Rilis Single Halu, Setia di Genre Pop Melayu. (Foto: Nurul Amanah/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Maulana Ardiansyah merilis single baru berjudul Halu, pada 23 Agustus 2024. Lagu itu, bercerita tentang halusinasi seorang pria saat jatuh cinta dan berandai-andai bisa memiliki perempuan tersebut.

Lana -demikian dia akrab disapa- mengatakan halusinasi yang dimaksudnya dalam lagu tersebut memiliki konotasi positif. Tentang bagaimana seseorang mewujudkan impiannya.

“Intinya, kita boleh berhalusinasi tentang apa saja. Bisa tentang wanita atau cita-cita. Yang penting positif saja,” tuturnya saat ditemui Okezone di iNews Tower, Jakarta Pusat, pada Rabu (18/9/2024).

Maulana Ardiansyah (Okezone)
Maulana Ardiansyah Rilis Single Halu, Setia di Genre Pop Melayu. (Foto: Nurul Amanah/Okezone)

Maulana Ardiansyah masih mempertahankan genre Pop Melayu dalam lagu terbarunya tersebut. Genre yang dipilihnya sejak debut di industri musik Tanah Air.

Lana menegaskan, akan tetap mempertahankan jati dirinya sebagai musisi pop melayu di tengah gempuran musik koplo yang semakin digandrungi masyarakat.

