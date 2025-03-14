Parto Patrio Bersyukur Banjir di Rumahnya Tidak Separah Tahun 2020

JAKARTA - Komedian Parto Patrio menjadi salah satu figur publik yang terdampak banjir di Bekasi pada 4 Maret lalu. Namun, ia bersyukur karena kali ini genangan air tidak sampai masuk ke dalam rumahnya.

Parto, yang tinggal di kawasan Kemang Pratama, Bekasi, mengungkapkan bahwa banjir hanya menggenangi bagian garasi dan teras, sehingga rumahnya tetap aman.

"Alhamdulillah, cuma kena di garasi dan teras depan, jadi nggak sampai masuk rumah," ujar Parto saat ditemui di kawasan Tendean, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

Rasa syukur Parto semakin besar ketika mengingat banjir besar yang pernah melanda rumahnya pada tahun 2020. Ia menyebut, banjir memang sulit diprediksi dan dampaknya bisa berbeda di setiap tahun.

"Tahun ini rumah kita aman, nggak separah tahun lalu. Tapi memang ada beberapa rumah lain di perumahan ini yang terkena banjir lebih parah dibanding tahun sebelumnya. Tahun 2020, banjir sempat masuk ke dalam rumah, tapi sekarang tidak," jelasnya.

Hal ini juga diamini oleh putri Parto, Amanda Caesa, yang turut mengomentari kondisi di sekitar rumah mereka saat banjir terjadi. Menurut Amanda, meskipun tidak separah tahun 2020, ada kerusakan infrastruktur yang cukup mengkhawatirkan.

"Tapi tahun ini jembatannya sampai bolong," ungkap Amanda.

Parto pun menambahkan bahwa meskipun jembatan tidak sampai hancur total, kondisi jalanan di sekitarnya mengalami kerusakan akibat banjir.

"Iya, jadi jembatannya sih nggak hancur, cuma jalanan di situ rusak," imbuhnya.