Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Putri Nabila Kembali Menggalau Lewat Lagu Maaf

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 13 Maret 2025 |12:09 WIB
Putri Nabila Kembali Menggalau Lewat Lagu <i>Maaf</i>
Putri Nabila Kembali Menggalau Lewat Lagu Maaf. (Foto: Musik++)
A
A
A

JAKARTA - Putri Nabila, penyanyi jebolan KDI 2019 yang 'hijrah' ke genre Pop, merilis single baru berjudul Maaf, pada 28 Februari 2025. Lagu tersebut, bercerita tentang penyesalan masa lalu seseorang.

“Lagu ini tentang aku yang minta maaf sama mantan karena kesalahanku yang membuat kami berpisah. Dengan lagu ini, aku berharap dia tahu aku sangat menyesal dan meminta dia untuk kembali padaku,” katanya.

Dengan lirik yang menyayat hati, Nabila yang menyanyikan dengan penuh emosional sukses membuat penggemar terkejut dengan penjiwaannya dalam membawakan lagu tersebut.

“Perasaan dulu kontennya joget mulu, happy mulu. Sekarang kok jadi sadgirl gini” ungkap akun Bad*** di Tiktok saat Putri Nabila membuat video konten dengan lagu terbarunya.

Putri Nabila
Putri Nabila rilis single baru berjudul Maaf. (Foto: Musik++)

Akun Do**** menambahkan, “Ini cuma nyanyi apa beneran sih Bil?” Komentar tersebut dibalas Nabila dengan menuliskan, "Benaran juga enggak apa-apa."

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/205/3183012//album_nuca-1wRG_large.jpg
Eunoia Rilis Akhir November, Nuca Cerita tentang Keindahan Tiap Fase Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/205/3182933//novia_bachmid-X3kr_large.jpg
Maaf, Lagu Cinta Novia Bachmid dengan Nuansa Sendu dan Lirik Menyentuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/205/3182845//kenriz-0hZI_large.jpg
Kenriz Siapkan Single Baru, Berharap Bisa Rilis Lagu Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/205/3182831//anneth_delliecia-7WQH_large.jpeg
Jelang Natal, Anneth Delliecia Rilis Single Oh Santa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/205/3182717//hanin_dhiya-f51p_large.jpg
Hanin Dhiya Meriahkan Music Zone by Global Radio, Ajak Penonton Galau Bareng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/205/3181183//album_perdana_nuca-o8Yq_large.jpg
Nuca Bakal Rilis Album Perdana Akhir November 2025
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement