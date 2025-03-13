Putri Nabila Kembali Menggalau Lewat Lagu Maaf

Putri Nabila Kembali Menggalau Lewat Lagu Maaf. (Foto: Musik++)

JAKARTA - Putri Nabila, penyanyi jebolan KDI 2019 yang 'hijrah' ke genre Pop, merilis single baru berjudul Maaf, pada 28 Februari 2025. Lagu tersebut, bercerita tentang penyesalan masa lalu seseorang.

“Lagu ini tentang aku yang minta maaf sama mantan karena kesalahanku yang membuat kami berpisah. Dengan lagu ini, aku berharap dia tahu aku sangat menyesal dan meminta dia untuk kembali padaku,” katanya.

Dengan lirik yang menyayat hati, Nabila yang menyanyikan dengan penuh emosional sukses membuat penggemar terkejut dengan penjiwaannya dalam membawakan lagu tersebut.

“Perasaan dulu kontennya joget mulu, happy mulu. Sekarang kok jadi sadgirl gini” ungkap akun Bad*** di Tiktok saat Putri Nabila membuat video konten dengan lagu terbarunya.

Putri Nabila rilis single baru berjudul Maaf. (Foto: Musik++)

Akun Do**** menambahkan, “Ini cuma nyanyi apa beneran sih Bil?” Komentar tersebut dibalas Nabila dengan menuliskan, "Benaran juga enggak apa-apa."