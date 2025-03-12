Biodata dan Agama Velove Vexia yang Baru Melahirkan Anak Pertama

Biodata dan Agama Velove Vexia yang Baru Melahirkan Anak Pertama (Foto: IG Velove)

JAKARTA - Velove Vexia baru saja membawa kabar bahagia soal kelahiran anak pertamanya. Kabar bahagia ini dibagikan oleh Velove Vexia melalui unggahan Instagramnya.

Dia membagikan potret tangan mungil bayinya tanpa memperlihatkan wajahnya. Bintang film Chrisye ini juga tak mengungkap detail lain soal kelahiran anaknya seperti nama waktu kelahiran anak pertamanya itu.

Di keterangan unggahannya, Velove Vexia hanya meluapkan perasaan bahagia serta bersyukur karena dirinya telah dikaruniai anak pertama sehingga menyandang peran baru sebagai seorang ibu.

Biodata dan Agama Velove Vexia yang Baru Melahirkan Anak Pertama

"Our little bundle of joy has officially arrived (kebahagiaan kecil kami telah tiba)," bunyi keterangan unggahannya.

Kehamilan Velove Vexia pertama kali diketahui saat dirinya menggelar acara Mitoni di Januari 2025 lalu. Diketahui mitoni adalah sebuah tradisi adat Jawa yang dilakukan untuk merayakan kehamilan seorang ibu yang telah memasuki usia kehamilan tujuh bulan.

Velove Vexia memang cukup tertutup mengenai kehidupan pribadinya. Pernikahannya pun hanya diumumkan melalui sebuah unggahan di Instagram.

Kala itu, Velove mengunggah sebuah foto yang memperlihatkan momen saat dia berpose bersama sang suami.

Dalam foto hitam putih tersebut, bintang film Chrisye itu terlihat mengenakan kebaya sambil merangkul pundak sang suami yang mengenakan pakaian serba hitam lengkap dengan peci. Terlihat senyum bahagia di wajah keduanya.

“At last (Akhirnya),” ujar Velove Vexia dalam penjelasan unggahannya tersebut, pada 23 November 2021.

Pernikahannya ternyata telah digelar di Plaza Suite, Grand Hyatt, Jakarta, pada 11 November 2021. Velove mengaku, pernikahan itu seharusnya digelar tahun 2020. Namun karena pandemi COVID-19, dia dan sang suami memutuskan untuk menunda pernikahan tersebut.

Velove sudah cukup lama tak terlihat di industri hiburan. Velove memulai kariernya dalam industri hiburan sejak dirinya masih duduk di bangku sekolah dasar. Menariknya, Velove kecil bukan terjun sebagai aktor cilik, namun sebagai penyanyi lagu anak-anak.

Kariernya kemudian meroket ketika berperan dalam sinetron Olivia, 2007 silam. Dia mulai sering menghiasi layar kaca dengan perannya di berbagai sinetron seperti OB, Khanza, Seindah Senyum Winona, Asmara, dan lain sebagainya.

Di tengah kariernya yang sedang naik daun, wanita berdarah Minahasa-Jawa ini memutuskan untuk meninggalkan dunia hiburan dan menempuh pendidikannya di Catholic Institute, Paris, Perancis.

Tak hanya itu, tak lama selang kepulangannya Velove pun kembali melanjutkan kuliah bisnisnya di Santa Monica College, Los Angeles, Amerika Serikat.