3 Sumber Kekayaan Saaih Halilintar yang Pamer Rumah Mewah Senilai Rp120 Miliar

JAKARTA - Adik Atta Halilintar, Saaih Halilintar, tengah menjadi sorotan publik setelah memamerkan rumah mewah yang dibeli mencapai ratusan miliar

Diketahui, rumah Saaih mengusung desain mewah bak istana. Pria 23 tahun itu berencana menempati rumahnya seorang diri.

Rumah yang berlokasi di Kawasan elit Pondok Indah, Jakarta Selatan itu memiliki fasilitas lengkap dengan hiasan lampu kristal gantung.

Publik pun penasaran dengan sumber kekayaan Saaih yang kini memiliki rumah mewah tersebut.

1. Youtube

Dikenal sebagai konten kreator, Saaih Halilintar memiliki 12,3 juta subscriber di YouTube. Jika dihitung, penghasilan YouTube Saaih Halilintar hampir setara dengan Rp1,93 juta hingga Rp21,64 juta per bulan.

Dalam kanal YouTubenya, Saaih biasa membuat konten vlog keseharian. Dia juga sering mengunggah konten berbagi pada sesama.

2. Endorsement

Selain dari YouTube, Saaih juga mendapat penghasilan dari endorsment. Ini karena dirinya memiliki dirinya memiliki jutaan pengikut di media sosial.

Pria kelahiran 16 Maret 2002 ini juga berkecimpung di bidang olahraga. Saaih sempat lolos kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (PON) pada 2024 di bidang golf.

Namun sayang, Saaih tak bisa ikut bertanding karena kendala administratif.