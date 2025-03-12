Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

29 Musisi Gugat UU Hak Cipta ke Mahkamah Konstitusi

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 12 Maret 2025 |11:20 WIB
29 Musisi Gugat UU Hak Cipta ke Mahkamah Konstitusi
29 Musisi Gugat UU Hak Cipta ke Mahkamah Konstitusi (Foto: Okezone)
JAKARTA - Polemik mengenai royalti musisi kembali menjadi sorotan. Sebanyak 29 musisi secara resmi mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang Hak Cipta ke Mahkamah Konstitusi (MK) sejak Maret 2025.

Berdasarkan situs resmi MK, gugatan ini berkaitan dengan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Gugatan tersebut telah terdaftar dengan nomor perkara 33/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025.

"Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta," demikian bunyi permohonan yang dikutip pada Rabu (12/3/2025).

29 Musisi Gugat UU Hak Cipta ke Mahkamah Konstitusi
29 Musisi Gugat UU Hak Cipta ke Mahkamah Konstitusi

Saat ini, belum ada petitum atau rincian gugatan yang diajukan dalam permohonan uji materi tersebut. Namun, daftar pemohon mencantumkan 29 musisi ternama, termasuk Armand Maulana, Ariel Noah, dan Bernadya.

Daftar 29 Musisi yang Menggugat UU Hak Cipta ke MK:

  1. Tubagus Arman Maulana
  2. Nazril Irham (Ariel Noah)
  3. Vina DSP Harrijanto Joedo
  4. Dwi Jayati
  5. Judika Nalom Abadi Sihotang
  6. Bunga Citra Lestari
  7. Sri Rosa Roslaina H (Rossa)
  8. Raisa Andriana
  9. Nadin Amizah
  10. Bernadya Ribka Jayakusuma
  11. Anindyo Baskoro (Nino RAN)
  12. Oxavia Aldiano (Vidi Aldiano)
  13. Afgansyah Reza
  14. Ruth Sahanaya
  15. Wahyu Setyaning Budi Trenggono
  16. Andi Fadly Arifuddin (Fadly Padi)
  17. Ahmad Z. Ikang Fawzi
  18. Andini Aisyah Hariadi (Andien)
  19. Dewi Yuliarti Ningsih
  20. Hedi Suleiman
  21. Mario Ginanjar
  22. Teddy Adhytia Hamzah
  23. David Bayu Danang Joyo (David eks Naif)
  24. Tantrisyalindri Ichlasari (Tantri Kotak)
  25. Hatna Danarda
  26. Ghea Indrawari
  27. Rendy Pandugo
  28. Gamaliel Krisatya
  29. Mentari Gantina Putri

