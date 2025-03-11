Iis Dahlia Ungkap Ketakutan Terbesar dalam Hidup

JAKARTA - Iis Dahlia mengungkapkan ketakutan terbesarnya dalam hidup, yakni meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan yang belum mapan. Ia khawatir jika suatu hari harus pergi sebelum melihat mereka memiliki kehidupan yang stabil dan keluarga sendiri. Hal ini ia sampaikan dalam sebuah perbincangan bersama Dewi Perssik.

"Apa ketakutan Mama Isda dalam menjalani hidup saat ini?" tanya Dewi Perssik, dikutip dari Instagram @lambegosiip.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Iis Dahlia mengaku memiliki ketakutan besar jika harus pergi saat anak-anaknya masih belum memiliki masa depan yang jelas.

"Takut. Ketika aku pergi, anak-anak masih belum settle, masih belum punya keluarga, masih belum apa gitu," ujar Iis Dahlia.

Karena itulah, ia selalu berdoa kepada Tuhan agar diberikan umur panjang hingga bisa menyaksikan anak-anaknya hidup bahagia bersama keluarga yang mereka bangun sendiri.

"Aku tuh penginnya berdoa sama Allah, 'Ya Allah, kasih aku umur yang panjang, paling enggak sampai aku melihat anak-anak punya keluarga'," ungkapnya.

Lebih lanjut, Iis Dahlia mengatakan bahwa dirinya akan pergi dengan tenang jika sudah melihat anak-anaknya bahagia.

"Sampai aku melihat anak-anak bahagia. Gitu lah, aku mungkin akan perginya dengan tenang," lanjutnya.