Uncle Teebob Meninggal Dunia, Baim Wong Berduka

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 10 Maret 2025 |12:51 WIB
Uncle Teebob Meninggal Dunia, Baim Wong Berduka (Foto: ist)
JAKARTA - Baim Wong turut berduka atas meninggalnya aktivis kemanusiaan, Tubagus Zainal Arifin alias Uncle Teebob. Ia dinyatakan meninggal dunia di RSUD Kota Bogor, pada Senin (10/3/2025).

Baim membagikan kabar duka itu melalui akun Instagram resminya @baimwong. Dia juga mengunggah momen jenazah Uncle Teebob dimasukkan ke ambulans untuk dibawa ke pemakaman. 

Dalam keterangannya, Baim mengaku sangat terpukul atas kepergian sang sahabat. 

"Innalillahiwainnailaihirojiun. Setiap hari uncle hanya sibuk untuk membantu orang tanpa liat kesehatannya sendiri.

Saya belajar, sebaik-baiknya orang tidak perlu dilihat bagaimana kehidupannya di dunia," tulis Baim Wong, dikutip Senin (10/3/2025).

Baim menilai, Uncle Teebob merupakan sosok sahabat yang sangat inspiratif. Dia bahkan menyebut, akhir hidup Uncle Teebob terasa indah karena sudah banyak membantu sesama. 

"Semua indah ketika selesai perjalanan dunia bagi dia. Yang pada akhirnya Allah akan memanggil setiap manusia satu persatu, ibadah dan dosa akan terlihat timbangannya. Di pandangan manusia, terkadang kita bisa berpura-pura, terkadang juga berbohong untuk mendapatkan empati, tapi di mata Allah kita tidak akan bisa berbohong, yang benar adalah benar, dan yang salah adalah salah.," tulis Baim.

Baim juga membagikan beberapa foto tangkap layar yang menunjukan percakapannya dengan almarhum Tubagus Zainal Arifin. Keduanya terasa dekat layaknya sahabat lama.

Baim dalam unggahan itu seolah ingin menunjukan bahwa Uncle Teebob terus membantu sesama hingga akhir hayatnya. 

"Selamat jalan sahabat saya @uncle_teebob_ . Sampai ketemu lagi sahabat," tutupnya. 

Sebagai informasi, Uncle Teebob meninggal dunia setelah berjuang melawan penyakitnya di RSUD Kota Bogor, pada Senin (10/3/2025). 

 

