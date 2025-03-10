Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pilates, Cara Chintya Gabriella Menyeimbangkan Tubuh dan Pikiran

Alan Pamungkas , Jurnalis-Senin, 10 Maret 2025 |02:39 WIB
Pilates, Cara Chintya Gabriella Menyeimbangkan Tubuh dan Pikiran
Pilates, Cara Chintya Gabriella Menyeimbangkan Tubuh dan Pikiran (Foto: ist)
JAKARTA - Penyanyi dan aktris multitalenta, Chintya Gabriella, baru-baru ini membagikan pengalamannya mencoba pilates melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Chintya mengaku tertarik dengan olahraga ini karena dapat membantu menyeimbangkan tubuh serta meningkatkan kelenturan.

“Iya, baru coba pilates. Aku suka pilates karena lebih ke menyeimbangkan badan dan bikin badan jadi lebih lentur sih dan rileks,” ujar Chintya saat ditanya alasan memilih pilates dibandingkan olahraga lainnya.

Sebagai pemula, Chintya mengakui bahwa hampir semua gerakan pilates terasa menantang. “Gerakannya hampir semua menantang sih, karena aku masih beginner jadi masih sulit buat aku karena masih adaptasi,” tambahnya. 

Pilates, Cara Chintya Gabriella Menyeimbangkan Tubuh dan Pikiran
Pilates, Cara Chintya Gabriella Menyeimbangkan Tubuh dan Pikiran

Meski begitu, ia justru semakin termotivasi untuk terus berlatih dan meningkatkan kemampuannya.

