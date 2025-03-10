Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Trio Macan Hadir dengan Eling Elingo, Ingatkan Pentingnya Batas dalam Hubungan

Felisitas Natali Ancilla Resty , Jurnalis-Senin, 10 Maret 2025 |17:27 WIB
Trio Macan Hadir dengan <i>Eling Elingo</i>, Ingatkan Pentingnya Batas dalam Hubungan
Trio Macan hadir dengan Eling Elingo, ingatkan pentingnya batas dalam hubungan. (Foto: Felisitas Natali/Okezone.com)
JAKARTA - Trio Macan generasi ketiga baru saja merilis single keenam mereka, "Eling Elingo" pada 12 Februari 2025. Lagu bernuansa rock dangdut ini diciptakan oleh Dicky Martin.

"Eling Elingo" berasal dari bahasa Jawa yang berarti "ingat-ingatlah." Lagu ini menyampaikan pesan agar tidak berlebihan dalam menjalin hubungan, serta selalu berpikir jernih dan positif.

“Lagu ini mengingatkan anak muda zaman sekarang agar tidak berlebihan dalam berpacaran hingga kebablasan. Pesannya jelas, kita harus tetap berpikir positif dan tidak terbuai oleh rayuan yang mengarah ke hal-hal yang tidak baik,” ujar Elok Lovita, personel Trio Macan kepada Okezone.com di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta, ditulis Senin (10/3/2025).

Trio Macan hadir dengan Eling Elingo, ingatkan pentingnya batas dalam hubungan. (Foto: Okezone.com)
Trio Macan hadir dengan single baru Eling Elingo. (Foto: Felisitas/Okezone.com)

Aransemen lagu bernuansa rock dangdut ini dipadukan dengan dentingan gitar listrik yang kuat, serta ketukan drum yang dinamis, menjadikan "Eling Elingo" semakin energik. Meski menghadirkan nuansa baru, lagu ini tetap mempertahankan karakter vokal khas dari setiap member Trio Macan.

Dalam single keenam ini, Trio Macan terlibat langsung dalam proses rekaman vokal, syuting video klip, hingga latihan koreografi untuk menghadirkan performa yang maksimal.

“Soal lirik dan aransemen musik, semuanya dikerjakan oleh pencipta lagu. Sementara Trio Macan lebih merasakan proses di balik layar, mulai dari rekaman vokal, syuting video klip, hingga menjalani hiruk-pikuk produksi,” ujar Annita Veronika, personel Trio Macan.

Dalam menggarap lagu rock dangdut ini, Trio Macan membutuhkan waktu yang cukup lama. Mereka menjalani proses rekaman vokal dan latihan koreografi berulang kali demi menghasilkan karya terbaik yang dapat diterima dan disukai oleh masyarakat.

"Kalau tanpa adegan MV, proses syuting video klip hanya memakan waktu satu hari penuh untuk koreografi dan menyanyi. Begitu juga dengan rekaman vokal yang selesai dalam sehari. Namun karena MV ini melibatkan model, ada beberapa hari tambahan untuk proses pengambilan gambar. Paling memakan waktu adalah persiapan koreografi, karena kami bertiga membutuhkan sekitar satu minggu untuk benar-benar mematangkannya," kata Annita.

Perilisan lagu "Eling Elingo" hanya berselang satu bulan dari single sebelumnya, "Tak Gentar Bela Yang Bayar," yang dirilis pada akhir tahun lalu dan diciptakan oleh Iskandar.

 

