Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Kementerian Kebudayaan Rilis Vinyl Lagu Indonesia Raya dalam 8 Versi Berbeda 

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 10 Maret 2025 |12:19 WIB
Kementerian Kebudayaan Rilis Vinyl Lagu Indonesia Raya dalam 8 Versi Berbeda 
Kementerian Kebudayaan Rilis Vinyl Lagu Indonesia Raya dalam 8 Versi Berbeda
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Kebudayaan turut memeriahkan Hari Musik Nasional yang jatuh pada 9 Maret 2025 dengan merilis sebuah piringan hitam atau vinyl lagu Indonesia Raya. Vinyl itu memuat delapan versi berbeda dari lagu tersebut. 

Selain itu, vinyl ini dirilis sebagai bentuk penghormatan kepada pencipta lagu tersebut yakni Wage Rudolf Supratman. 

"Peringatan Hari Musik Nasional jatuh pada 9 Maret, yang dipilih sebagai hari lahir WR Supratman. Karena itu, kami merilis lagu-lagu ‘Indonesia Raya’ mulai dari versi pertama tahun 1928, kemudian versi di masa pendudukan Jepang, lalu aransemen ulang oleh George Kleber, serta beberapa versi lainnya dari era 1970-an, 1980-an, dan 1990-an," kata Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, di Gedung Insan Pendidikan, kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, baru-baru ini. 

Kementerian Kebudayaan Rilis Vinyl Lagu Indonesia Raya dalam 8 Versi Berbeda
Kementerian Kebudayaan Rilis Vinyl Lagu Indonesia Raya dalam 8 Versi Berbeda

Lewat vinyl Indonesia Raya, kata Fadli, publik kini dapat mengetahui nilai historis lagu kebangsaan tersebut. 

"Ini adalah bagian dari upaya melihat perjalanan atau transformasi lagu ‘Indonesia Raya’ hingga menjadi versi yang kita kenal saat ini," tuturnya. 

Fadli menegaskan, Kementerian Kebudayaan bakal terus berkomitmen mendukung ekosistem musik melalui perlindungan hak kekayaan intelektual, kolaborasi lintas sektor, serta inovasi berbasis budaya. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/205/3189345//music_zone-I6Fc_large.JPG
Music Zone Meriahkan Anjungan Sarinah, Ada Eltasya Natasha-Indahkus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/205/3187367//for_revenge-N5js_large.JPG
For Revenge Siap Rilis Album Perayaan Patah Hati – Babak 2, Ini Daftar Lagunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/205/3186985//utifest_di_gor_soemantri-nVhU_large.JPG
Puluhan Musisi Indonesia Timur Guncang GOR Soemantri Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/1/3186173//menbud-NvU1_large.jpeg
Ziarah ke Makam Tuanku Imam Bonjol, Menbud Teguhkan Komitmen Rawat Jejak Perjuangan Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/205/3186104//konser_musik-P0SA_large.jpg
Konser Musik Beri Dampak Positif untuk Kemajuan Ekonomi dan Lingkungan, Mitos Atau Fakta?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/1/3186081//menteri_kebudayaan_fadli_zon_kunjungan_kerja_ke_balai_pelestari_kebudayaan_wilayah_xvii-kaZN_large.jpeg
Menbud Fadli Zon Dorong Fungsi BPK Wilayah XVII Jadi Ruang Berkumpul Komunitas Budaya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement