Kementerian Kebudayaan Rilis Vinyl Lagu Indonesia Raya dalam 8 Versi Berbeda

JAKARTA - Kementerian Kebudayaan turut memeriahkan Hari Musik Nasional yang jatuh pada 9 Maret 2025 dengan merilis sebuah piringan hitam atau vinyl lagu Indonesia Raya. Vinyl itu memuat delapan versi berbeda dari lagu tersebut.

Selain itu, vinyl ini dirilis sebagai bentuk penghormatan kepada pencipta lagu tersebut yakni Wage Rudolf Supratman.

"Peringatan Hari Musik Nasional jatuh pada 9 Maret, yang dipilih sebagai hari lahir WR Supratman. Karena itu, kami merilis lagu-lagu ‘Indonesia Raya’ mulai dari versi pertama tahun 1928, kemudian versi di masa pendudukan Jepang, lalu aransemen ulang oleh George Kleber, serta beberapa versi lainnya dari era 1970-an, 1980-an, dan 1990-an," kata Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, di Gedung Insan Pendidikan, kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Lewat vinyl Indonesia Raya, kata Fadli, publik kini dapat mengetahui nilai historis lagu kebangsaan tersebut.

"Ini adalah bagian dari upaya melihat perjalanan atau transformasi lagu ‘Indonesia Raya’ hingga menjadi versi yang kita kenal saat ini," tuturnya.

Fadli menegaskan, Kementerian Kebudayaan bakal terus berkomitmen mendukung ekosistem musik melalui perlindungan hak kekayaan intelektual, kolaborasi lintas sektor, serta inovasi berbasis budaya.