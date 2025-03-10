Galyas dan Qgun Kaget Lagu Bestie Sudahi Patah Hatimu Viral di TikTok

JAKARTA - Pasangan TikToker Galyas dan Qgun tengah bersyukur karena lagu mereka, Bestie Sudahi Patah Hatimu, mendadak viral di TikTok. Menariknya, lonjakan popularitas lagu ini bertepatan dengan kepulangan mereka dari ibadah umrah dan momen Hari Musik Nasional 2025.

"Alhamdulillah, lagu Bestie Sudahi Patah Hatimu sekarang viral di TikTok. Terima kasih, ya Allah. Mungkin ini hadiah dari Allah buat kami di momen peringatan Hari Musik Nasional 9 Maret 2025 ini, usai melaksanakan umrah di Tanah Suci," ujar Galyas dan Qgun saat berbincang santai bersama manajer mereka, Bois Famous Maker, di Radio Bola Koaidi, Rawamangun, Jakarta.

Galyas percaya bahwa kesuksesan lagu ini adalah takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Mereka juga berterima kasih kepada para pengikutnya yang turut memviralkan lagu tersebut.

Galyas dan Qgun Kaget Lagu Bestie Sudahi Patah Hatimu Viral di TikTok

"Mungkin ini sudah Qadarullah. Terima kasih juga untuk para sahabat TikToker Galyas-Qgun di Indonesia. Potongan video lagu ini ternyata banyak diposting oleh pengguna TikTok dari berbagai kalangan, mulai dari anak SD, SMP, SMA, mahasiswa, hingga para ibu-ibu," ujar Galyas.

Menurut Qgun, lagu Bestie Sudahi Patah Hatimu telah digunakan lebih dari 60 ribu kali oleh pengguna TikTok dan meraih lebih dari 250 ribu views di YouTube. Bahkan, lagu ini berhasil menduduki peringkat pertama di playlist YouTube Music “The Shortlist Indonesia”.

Bois Famous Maker menambahkan bahwa viralnya lagu ini terjadi secara organik, didorong oleh popularitas Galyas dan Qgun sebagai content creator yang memiliki penggemar setia.

"Qgun dan Galyas punya basis penggemar yang kuat di berbagai platform, termasuk TikTok, YouTube, dan Instagram. Hal ini membuat semua karya mereka mudah tersebar luas dan semakin dikenal," jelas Bois.

Galyas dan Qgun dikenal sebagai pasangan TikToker pertama di Indonesia yang konsisten menciptakan dan menyanyikan lagu mereka sendiri sejak empat tahun lalu. Selain aktif di TikTok, mereka juga memiliki kanal YouTube Qgun Galyas dengan lebih dari tiga juta subscriber.

Semua lagu yang mereka ciptakan, baik yang dinyanyikan solo oleh Galyas maupun duet bersama Qgun, dirilis di akun YouTube resmi masing-masing.

Galyas, yang memiliki nama asli Gellisa Alya Salsabila, lahir di Karawang pada 19 Desember 2001. Ia adalah pemilik akun TikTok dengan 3,7 juta pengikut. Sementara suaminya, Qgun atau Kiki Gunawan, lahir di Karawang pada 2 Desember 1990 dan memiliki 1,7 juta pengikut di TikTok.

Bestie Sudahi Patah Hatimu merupakan single keempat mereka yang dirilis dalam dua tahun terakhir. Sebelumnya, mereka juga pernah merilis lagu Anjing Guguk Kafilah Berlalu pada 2024.

Pertemuan Galyas dan Qgun bermula saat Galyas menjadi model video klip lagu Ketika Cinta Jatuh Cinta yang dinyanyikan Qgun pada Desember 2019.

"Kita pertama kali bertemu saat syuting video klip itu. Galyas jadi modelnya. Karena syuting seharian dari subuh sampai subuh lagi, akhirnya tumbuh benih-benih cinta di antara kita. Percaya atau tidak, aku langsung ngajak dia nikah di lokasi syuting," cerita Qgun.

Setelah menikah, pasangan ini semakin aktif membuat konten di TikTok, membangun citra sebagai pasangan suami istri yang kreatif. Mereka produktif menggarap konten musik, komedi, hingga romansa yang kerap membuat iri para pengikutnya.