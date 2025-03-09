Banjir Bekasi, Ello Buka Donasi

JAKARTA - Banjir yang melanda kawasan Bekasi menggugah kepedulian Ello untuk ikut membantu para korban yang terdampak.

Melalui unggahan di media sosial, Ello membagikan informasi mengenai open donasi yang dilakukan oleh anggota Karang Taruna RW 15 Villa Nusa Indah 1, salah satu wilayah yang mengalami dampak banjir cukup parah.

Dalam unggahan tersebut, tertera daftar kebutuhan yang dapat didonasikan, seperti makanan, obat-obatan (minyak angin, obat maag, obat pegal linu, obat batuk dan flu, hingga obat kulit dan gatal), serta perlengkapan bayi (peralatan mandi, bubur, susu, dan popok). Selain itu, donasi juga dapat berupa alat kebersihan seperti serokan, keset, sapu lidi, dan trash bag.

Untuk memudahkan proses donasi, Ello juga menyematkan akun Instagram yang bisa dihubungi bagi mereka yang ingin menyalurkan bantuan.