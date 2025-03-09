Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Banjir Bekasi, Ello Buka Donasi

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 10 Maret 2025 |06:01 WIB
Banjir Bekasi, Ello Buka Donasi
Banjir Bekasi, Ello Buka Donasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Banjir yang melanda kawasan Bekasi menggugah kepedulian Ello untuk ikut membantu para korban yang terdampak.

Melalui unggahan di media sosial, Ello membagikan informasi mengenai open donasi yang dilakukan oleh anggota Karang Taruna RW 15 Villa Nusa Indah 1, salah satu wilayah yang mengalami dampak banjir cukup parah.

Dalam unggahan tersebut, tertera daftar kebutuhan yang dapat didonasikan, seperti makanan, obat-obatan (minyak angin, obat maag, obat pegal linu, obat batuk dan flu, hingga obat kulit dan gatal), serta perlengkapan bayi (peralatan mandi, bubur, susu, dan popok). Selain itu, donasi juga dapat berupa alat kebersihan seperti serokan, keset, sapu lidi, dan trash bag.

Ello Buka Donasi untuk Korban Banjir di Villa Nusa Indah Bekasi
Ello Buka Donasi untuk Korban Banjir di Villa Nusa Indah Bekasi

Untuk memudahkan proses donasi, Ello juga menyematkan akun Instagram yang bisa dihubungi bagi mereka yang ingin menyalurkan bantuan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/33/3188697/ello_konser_amal-onOB_large.jpg
Alasan Ello Rela Tak Dibayar Mangung di Konser Amal Korban Banjir Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/03/205/3101259/ello-nbCy_large.jpg
Ello dan Eno NTRL Gabung di Loh Kok Tum Band, Proyek Santai yang Berujung Tur 10 Kota
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/11/33/3084566/ello-Xo5m_large.jpg
Kabar Bahagia, Marcello Tahitoe Sambut Kelahiran Anak Kedua di Tanggal Cantik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/28/33/2989430/ello-ungkap-kabar-kehamilan-kedua-sang-istri-FNVsOLQ9cz.jpg
Ello Ungkap Kabar Kehamilan Kedua Sang Istri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/598/2972621/juri-x-factor-indonesia-beri-kejutan-ulang-tahun-untuk-ello-qhUQSKaK4L.jpg
Juri X Factor Indonesia Beri Kejutan Ulang Tahun untuk Ello
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/14/33/2901237/aksi-kuncir-rambut-di-panggung-bikin-cewek-histeris-ello-panggung-panas-banget-5LtPVWvQHC.jpg
Aksi Kuncir Rambut di Panggung Bikin Cewek Histeris, Ello: Panggung Panas Banget
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement