Chacha Frederica Konsultasi ke Psikolog Usai Hidupnya Berubah Drastis sebagai Istri Bupati

JAKARTA - Chacha Frederica berbagi kisah tentang perubahan besar dalam hidupnya setelah menikah dengan Dico Ganinduto dan menjadi istri seorang Bupati. Dari kehidupan sebagai selebritas, ia kini harus beradaptasi dengan peran baru yang jauh berbeda.

Perubahan ini begitu mendadak hingga Chacha merasa perlu berkonsultasi dengan psikolog, terutama setelah suaminya resmi menjabat sebagai Bupati Kendal.

"Menjadi artis atau selebritas itu berbeda dengan menjadi pelayan publik. Konsepnya benar-benar berbeda," ujar Chacha Frederica, dikutip dari Instagram @rumpi_ttv, Sabtu (8/3/2025).

Tak hanya perubahan status, Chacha juga harus menghadapi tantangan lain. Ia baru saja menjadi seorang ibu, pindah ke kota yang baru, dan belum mengenal banyak orang di lingkungan barunya.

"Belum lagi aku baru melahirkan anak pertama, belum pernah punya anak sebelumnya, lalu pindah ke kota yang berbeda. Yang tadinya di sini punya banyak teman, di sana belum kenal siapa-siapa," lanjutnya.

Chacha menyadari bahwa dirinya harus kuat secara fisik dan mental untuk mendukung suaminya yang memikul tanggung jawab besar. Karena itu, ia memutuskan untuk berkonsultasi ke psikolog demi menjaga kesehatannya secara lahir dan batin.

"Aku rasa aku harus sehat secara fisik dan mental agar bisa membantu suamiku yang memiliki tanggung jawab besar, mengingat ada 1,2 juta masyarakat yang harus diperhatikan. Jadi, aku juga harus sehat lahir dan batin," ungkapnya.