Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Chacha Frederica Konsultasi ke Psikolog Usai Hidupnya Berubah Drastis sebagai Istri Bupati

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 09 Maret 2025 |06:01 WIB
Chacha Frederica Konsultasi ke Psikolog Usai Hidupnya Berubah Drastis sebagai Istri Bupati
Chacha Frederica Konsultasi ke Psikolog Usai Hidupnya Berubah Drastis sebagai Istri Bupati (Foto: IG Chacha)
A
A
A

JAKARTA - Chacha Frederica berbagi kisah tentang perubahan besar dalam hidupnya setelah menikah dengan Dico Ganinduto dan menjadi istri seorang Bupati. Dari kehidupan sebagai selebritas, ia kini harus beradaptasi dengan peran baru yang jauh berbeda.

Perubahan ini begitu mendadak hingga Chacha merasa perlu berkonsultasi dengan psikolog, terutama setelah suaminya resmi menjabat sebagai Bupati Kendal.

"Menjadi artis atau selebritas itu berbeda dengan menjadi pelayan publik. Konsepnya benar-benar berbeda," ujar Chacha Frederica, dikutip dari Instagram @rumpi_ttv, Sabtu (8/3/2025).

Chacha Frederica Konsultasi ke Psikolog Usai Hidupnya Berubah Drastis sebagai Istri Bupati
Chacha Frederica Konsultasi ke Psikolog Usai Hidupnya Berubah Drastis sebagai Istri Bupati

Tak hanya perubahan status, Chacha juga harus menghadapi tantangan lain. Ia baru saja menjadi seorang ibu, pindah ke kota yang baru, dan belum mengenal banyak orang di lingkungan barunya.

"Belum lagi aku baru melahirkan anak pertama, belum pernah punya anak sebelumnya, lalu pindah ke kota yang berbeda. Yang tadinya di sini punya banyak teman, di sana belum kenal siapa-siapa," lanjutnya.

Chacha menyadari bahwa dirinya harus kuat secara fisik dan mental untuk mendukung suaminya yang memikul tanggung jawab besar. Karena itu, ia memutuskan untuk berkonsultasi ke psikolog demi menjaga kesehatannya secara lahir dan batin.

"Aku rasa aku harus sehat secara fisik dan mental agar bisa membantu suamiku yang memiliki tanggung jawab besar, mengingat ada 1,2 juta masyarakat yang harus diperhatikan. Jadi, aku juga harus sehat lahir dan batin," ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/04/33/2740092/kocak-chacha-frederica-tak-dikenali-warga-saat-berikan-bantuan-banjir-lCdgF5XjMZ.jpg
Kocak, Chacha Frederica Tak Dikenali Warga saat Berikan Bantuan Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/10/19/33/2690624/bersahabat-chacha-frederica-sebut-suaminya-memiliki-foto-bareng-alyssa-soebandono-d9TcD8N4tT.jpg
Bersahabat, Chacha Frederica Sebut Suaminya Memiliki Foto Bareng Alyssa Soebandono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/04/20/33/2582081/5-fakta-chacha-frederica-mualaf-yang-paling-mengejutkan-aku-bingung-siapa-allah-dan-yesus-TcnxEfqO5Z.jpg
5 Fakta Chacha Frederica Mualaf yang Paling Mengejutkan: Aku Bingung Siapa Allah dan Yesus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/09/08/33/2468095/kondisi-anak-kian-membaik-usai-panas-tinggi-chacha-frederica-mohon-doa-RO675VY26n.jpeg
Kondisi Anak Kian Membaik Usai Panas Tinggi, Chacha Frederica Mohon Doa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/09/08/33/2467848/hati-chacha-frederica-sedang-hancur-tak-tega-lihatnya-nlgs5eB8ve.jpg
Hati Chacha Frederica Sedang Hancur, Tak Tega Lihatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/07/08/33/2437311/chacha-frederica-dan-keluarga-positif-covid-19-zstdtiIhL5.jpg
Chacha Frederica dan Keluarga Positif COVID-19
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement