Nicky Tirta Bantu UMKM Usai Dilaporkan Tasyi Athasyia

JAKARTA - Perseteruan antara Nicky Tirta dan food reviewer Tasyi Athasyia semakin memanas. Tasyi diketahui telah melaporkan Nicky ke polisi setelah aktor tersebut membuat video yang diduga menyindirnya.

Namun, bukannya gentar, Nicky justru menanggapi situasi ini dengan santai. Aktor yang juga dikenal sebagai pegiat kuliner ini bahkan memanfaatkan momen tersebut untuk membantu para pelaku UMKM. Ia membuka kesempatan endorsement gratis bagi pelaku usaha kuliner kecil agar dapat berkembang.

"Kali ini aku mau open endorsement nih. Free, benar-benar free untuk UMKM di seluruh Indonesia. Bahkan aku mau tag collab sama kamu," ujar Nicky melalui akun Instagram-nya, @nickytirta, pada Sabtu (8/3/2025).

Langkah ini diambil Nicky sebagai bentuk kepedulian terhadap usaha kecil yang banyak dirintis masyarakat. Pria berusia 41 tahun itu mengungkapkan bahwa ia pernah menjalankan bisnis sendiri dan memahami betapa sulitnya membangun usaha, terutama ketika menghadapi tantangan, termasuk ulasan buruk yang bisa berdampak besar pada kelangsungan bisnis.

"Sebagai salah satu pelaku UMKM lebih dari 10 tahun lalu, saya sangat mengerti bahwa membangun usaha itu tidak mudah. Ada jatuh dan bangunnya," ungkapnya.