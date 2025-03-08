Seby Eksplorasi Musik City Pop dan RnB Lewat Single All He Does

JAKARTA - Seby mengawali tahun 2025 dengan merilis single terbaru berjudul All He Does. Lagu ini menjadi ajang eksplorasi musiknya dengan sentuhan city pop ala Jepang serta jack swing khas awal 90-an.

Aqilla Zenobia, nama asli Seby, sebenarnya sudah menulis lagu ini sejak masih duduk di bangku SMP. Namun, baru sekarang ia memiliki kesempatan untuk memproduksi dan merilisnya.

"Lagu ini sebenarnya sudah aku tulis sejak SMP, terinspirasi dari salah satu situationship aku waktu itu. Bukan karena belum move on, tapi baru sekarang ada kesempatan buat produksi dan rilis," ujar Seby dalam keterangan resminya.

Seby juga membagikan cerita di balik proses kreatif pembuatan lagu ini. Ia mengaku mendapatkan inspirasi secara spontan saat sedang berlibur ke pantai.

"Tadinya lagu ini hampir jadi debut singel aku, tapi akhirnya kita pilih Berubah dulu karena full bahasa Indonesia, jadi lebih cocok untuk perkenalan awal ke pendengar," tuturnya.

Lirik All He Does mengandung pesan penting bagi siapa saja yang sedang dekat dengan seseorang. Dengan aransemen musik yang fun, lagu ini menggambarkan perasaan cinta yang mulai tumbuh.

"Tapi kita harus sadar diri. Kalau dia memang cuma main-main dan terlalu friendly ke banyak orang, lebih baik jaga perasaan kita sendiri," katanya.

Seby berencana memasukkan All He Does ke dalam mini album perdananya yang akan segera dirilis.

"Judulnya kemungkinan besar self-titled, dan bukan pakai stage name aku, melainkan inisial nama lengkapku," ujarnya.