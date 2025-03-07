Biodata dan Agama Asri Welas yang Diisukan Logout Usai Jalani Ritual Melukat

JAKARTA - Aktris dan desainer, Asri Welas kembali menjadi sorotan. Kali ini, dia diisukan pindah agama setelah menjalani ritual melukat.

Asri diketahui melakukan ritual melukat dari unggahan Instagram pribadinya.

Postingan itu pun menuai sorotan dan menimbulkan pertanyaan dari warganet. Banyak yang menduga bahwa Asri Welas pindah agama.

Biodata dan Agama Asri Welas yang Diisukan Logout Usai Jalani Ritual Melukat

Biodata dan agama Asri Welas

Asri Welas memiliki nama asli Asri Pramawati. Dia dikenal luas sebagai seorang aktris, desainer, dan penyiar radio. Namanya mulai melejit setelah membintangi sitkom Suami-Suami Takut Istri.

Asri lahir di Yogyakarta pada 7 Maret 1979. Asri diketahui menganut agama Islam.

Ada kisah dibalik nama "Welas" yang kini digunakannya. Ini merupakan julukan yang ia dapatkan dari perannya dalam sitkom tersebut.

Asri merupakan anak kedua dari pasangan R. Djauhari Effendi dan Nurhayati, serta memiliki seorang kakak laki-laki bernama Indrawan.

Wanita 46 tahun ini sejatinya sudah akrab dengan dunia seni sejak kecil, terutama seni tari. Ibunya mendaftarkan Asri ke sanggar tari, sehingga ia menguasai berbagai tarian daerah.

Di usia 11 tahun, ia bergabung dengan Sanggar Guruh Soekarno Putra (GSP), yang sebelumnya dikenal sebagai Swara Mahardika. Kini, Asri memiliki sanggar tari sendiri yang dinamakan Sanggar Asri Welas.