Prinsa Mandagie Bangkit dari Masa Lalu Usai Alami Kekerasan

JAKARTA - Prinsa Mandagie berbagi pengalaman pribadinya yang cukup berat sebelum akhirnya bangkit dan kembali ke dunia musik dengan single terbarunya, Coba Jadi Aku. jebolan Indonesian Idol ini mengungkap bahwa dirinya pernah mengalami kekerasan verbal dari seorang lelaki, meskipun bukan dalam bentuk kekerasan fisik.

"Aku ada pengalaman mengalami kekerasan dari lelaki. Kekerasan bukan fisik, tetapi lebih ke verbal," ungkap Prinsa.

Beruntung, ia memiliki support system yang selalu mendukungnya sehingga bisa keluar dari situasi tersebut dan kembali bangkit.

"Cuma untungnya aku punya teman yang mendukung aku sehingga bisa bangkit lagi," lanjut pelantun Percuma itu.

Setelah melalui pengalaman tersebut, Prinsa kini lebih selektif dalam memilih pasangan. Ia berharap bisa menemukan seseorang yang bisa memahami kebutuhannya, bukan hanya ingin menang sendiri.

"Jadi cari waktu yang pas buat keluar dari situ. Waktunya pas, ya sudah aku keluar dari situ. Kayak penginnya nanti kalau ada pasangan ya, yang mengerti kebutuhan kita juga. Jangan cuma maunya digedekan doang," tegasnya.

Setelah sempat hiatus dari dunia musik karena kesibukannya di dunia akting, Prinsa akhirnya kembali dengan karya terbarunya yang berjudul Coba Jadi Aku. Yang membuatnya semakin spesial, single ini juga dikemas dalam bentuk film pendek dengan judul yang sama.

"Banyak orang yang kenal Prinsa Mandagie awalnya sebagai penyanyi soundtrack dari ‘Layangan Putus’, lalu aku juga debut sebagai aktris dan berperan di film ‘Jurnal Risa’. Jadi aku berpikir, kenapa tidak menggabungkan kedua hal ini dalam satu karya?" jelas Prinsa.

Lagu Coba Jadi Aku sendiri menceritakan kisah patah hati seorang anak yang memiliki trauma masa kecil yang terus terbawa hingga ia dewasa. Ditulis oleh Clara Riva, lagu ini juga melibatkan sejumlah musisi berbakat dalam proses produksinya, seperti S/EEK sebagai produser, Yusuf Albantani sebagai vocal engineer, serta Barsena Bestandhi yang bertindak sebagai vocal director dan vocal producer. Sementara proses mixing dan mastering ditangani oleh Dimas Pradipta.