Andien Antusias Terlibat International Golo Mori Jazz 2025, Perayaan Musik dari Timur Indonesia

JAKARTA - Festival International Golo Mori Jazz (IGMJ) 2025 akan segera hadir untuk menyajikan sebuah perayaan harmoni musik jazz yang menggabungkan kekayaan budaya, keindahan alam, serta semangat kebangkitan dari Timur Indonesia. Acara ini akan berlangsung pada tanggal 12 April 2025 di Golo Mori Convention Center (GMCC), kawasan The Golo Mori, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Mengusung tema Jazz dari Timur, Eksotis!, IGMJ 2025 akan membawa pengunjung merasakan sebuah pengalaman luar biasa yang tidak hanya memanjakan telinga, tetapi juga memukau mata dengan pesona alam Nusa Tenggara Timur. Festival ini tidak hanya sebuah ajang musik, tetapi juga menjadi sebuah simbol kebersamaan yang mempererat hubungan antara industri musik dan pariwisata Indonesia.

IGMJ 2025 bertujuan untuk mempromosikan The Golo Mori sebagai destinasi wisata kelas dunia yang memadukan keindahan alam, seni, dan budaya dalam satu kesatuan yang harmonis. Dengan pemandangan alam yang menakjubkan serta atmosfer yang khas, The Golo Mori diharapkan dapat semakin dikenal di dunia internasional sebagai tempat yang mampu menggabungkan pengalaman wisata yang unik dengan keindahan budaya dan seni yang tak terlupakan.

Para pengunjung yang hadir dalam acara ini akan dimanjakan dengan penampilan musisi jazz ternama, termasuk Andien, Maliq & D’Essentials, Sheila Majid, serta penampilan spesial dari Tohpati dalam format orkestra. Setiap penampilan dipastikan akan memberikan pengalaman musikal yang mendalam, diiringi dengan keindahan alam sekitar yang membuat setiap alunan musik terasa lebih berarti. Dengan hadirnya berbagai musisi jazz legendaris, festival ini menjanjikan sebuah perjalanan musikal yang tidak hanya menghibur, tetapi juga menggugah perasaan serta memberikan kenangan tak terlupakan bagi setiap pengunjung.

Troy Warokka, Director of Commercial ITDC, menyampaikan rasa empatinya terhadap masyarakat yang terdampak oleh bencana letusan Gunung Lewotobi. Ia menyatakan bahwa meskipun bencana ini menjadi tantangan besar, hal tersebut tidak menghalangi semangat untuk melaksanakan IGMJ 2025.

"Ini lebih dari sekadar tantangan; ini adalah kesempatan untuk bangkit bersama melalui kekuatan musik," ujarnya saat ditemui Okezone di kawasan Jakarta Pusat, Rabu 5 Maret 2025.

Troy berharap gelaran IGMJ 2025 dapat menunjukkan kepada dunia bahwa meskipun Indonesia tengah menghadapi berbagai cobaan, namun tetap bisa melanjutkan perjuangan dengan penuh semangat dan optimisme.

Di sisi lain, IGMJ 2025 juga menunjukkan potensi besar yang dimiliki oleh The Golo Mori sebagai destinasi pariwisata internasional. Festival ini bukan hanya bertujuan untuk menyajikan musik, tetapi juga untuk memperkenalkan daerah tersebut kepada dunia, sehingga dapat mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia, dengan menarik wisatawan dari seluruh penjuru dunia, sekaligus memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal.

Andien, salah satu musisi yang akan tampil dalam festival ini, mengungkapkan antusiasmenya untuk tampil di tengah keindahan alam Golo Mori. “Musik jazz memiliki kekuatan luar biasa untuk menyatukan orang-orang. Ketika disajikan di tengah keindahan alam Golo Mori, saya yakin ini akan menjadi pengalaman yang sangat istimewa bagi semua yang hadir,” ujarnya.