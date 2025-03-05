Paula Verhoeven Jadikan Sahabat Baim Wong sebagai Saksi Fakta di Sidang Cerai

JAKARTA - Model Paula Verhoeven menghadirkan saksi fakta dalam sidang perceraiannya dengan Baim Wong di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan, pada Rabu (5/3/2025).

Menariknya, Paula mendatangkan sahabat sang suami sebagai saksi fakta dalam persidangan. “Namun maaf, kami tidak bisa menyampaikan apa yang disampaikan saksi karena terkait materi persidangan,” ujar Alvon Kurnia Palma, kuasa hukum sang model.

Dalam kesempatan itu, sang kuasa hukum juga meluruskan beberapa isu yang terlanjur tersebar di media. Pertama, soal kliennya terlibat cekcok mulut dengan suaminya di ruang sidang.

Alvon Kurnia Palma menilai wajar jika terjadi tanya jawab di ruang sidang. “Enggak, tak pernah ada keributan. Apa yang terjadi di ruang sidang adalah konstatiosa. Artinya, baik penggugat dan tergugat melakukan jawab menjawab,” ungkapnya.

Kedua, Alvon juga membantah kalau Paula Verhoeven menangis imbas cekcok dengan sang suami di persidangan pada hari ini. Sang kuasa hukum menilai, publik keliru dalam mendefinisikan kondisi kliennya.

Paula Verhoeven Jadikan Sahabat Baim Wong Saksi Fakta di Sidang Cerai. (Foto: Okezone)

“Itu juga tidak. Siapa bilang Paula menangis? Enggak ada. Bahkan matanya tidak berair kok setelah sidang. Kan tadi saya ngobrol sama dia setelah selesai sidang,” ungkap Alvon menambahkan.

Baim Wong dan Paula Verhoeven kembali bertemu di sidang cerai mereka yang digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, pada 5 Maret 2025. Sidang digelar usai rumor KDRT mencuat dalam rumah tangga mereka.