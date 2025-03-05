Darren Wang Kembali Ditangkap Polisi karena Percobaan Pembunuhan

TAIPEI - Aktor Taiwan Darren Wang ditangkap polisi di rumahnya atas tuduhan percobaan pembunuhan, pada 4 Maret 2025. Kasusnya kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan Distrik Taipei Baru untuk penyelidikan lebih jauh.

Namun China Press melaporkan, sang aktor dibebaskan dengan jaminan sebesar NTD5 juta atau setara dengan Rp2,4 miliar, pada hari ini (5/3/2025). Insiden itu sebenarnya terjadi saat sang aktor menaiki taksi korban, pada April 2024.

Darren dikabarkan murka hanya karena sang sopir memakai jenis mobil yang tidak dia sukai. Kemarahannya semakin menjadi-jadi ketika sopir tersebut memilih rute lebih jauh yang membuat perjalanan sang aktor semakin lama.

Sang aktor kemudian menghubungi seorang temannya yang memiliki hubungan dengan kelompok gangster untuk menyerang sopir taksi tersebut. Penyerangan tersebut cukup brutal hingga membuat sang sopir mengalami luka berat.

Darren Wang kembali ditangkap atas percobaan pembunuhan. (Foto: Instagram/@taluwang)

Korban kemudian melaporkan penyerangan yang dialaminya itu kepada polisi. Namun kala itu, sang sopir tidak tahu bahwa penumpang yang membuatnya diserang dengan brutal adalah seorang Darren Wang.