Aktor Taiwan Darren Wang Ditangkap Imbas Hindari Wajib Militer

TAIPEI - Darren Wang ditangkap Kepolisian Taiwan setelah berusaha menghindari wajib militer. Dia ditangkap bersama delapan orang lainnya yang diduga membantunya untuk menghindari wamil.

China Press melaporkan, Darren memberikan imbalan sebesar NTD100.000 hingga NTD1 juta (Rp49 juta hingga Rp499 juta) untuk orang-orang yang membantunya menghindari wamil.

Darren Wang kabarnya meminta dokter untuk merilis diagnosis medis yang menyatakan dirinya mengalami masalahan jantung. Namun menurut ahli jantung, alasan tersebut sangat jarang digunakan untuk menghindari wamil karena sulit dibuktikan.

Aktor Taiwan Darren Wang Ditangkap Imbas Hindari Wajib Militer. (Foto: Instagram/@taluwang)

Atas tuduhan tersebut, sang aktor akhirnya menjalani sidang perdana tuduhan menghindari wamil tersebut, pada 18 Februari 2025. Namun baik sang aktor maupun manajemennya enggan bersuara terkait masalah tersebut.

Spekulasi Darren Wang menghindari wajib militer sebenarnya sudah cukup lama mencuat. Hal itu karena sang aktor sering kali menunda jadwal wamilnya.

Ada pula rumor yang mengatakan, sang aktor sengaja melanjutkan kuliah demi menghindari wajib militer. Di Taiwan, pria berusia 18-36 tahun diwajibkan menjalani wajib militer selama setahun penuh.*

(SIS)