Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Laura Minta Polisi Bebaskan Nikita Mirzani: Ibu Saya Single Parent

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 05 Maret 2025 |09:09 WIB
Laura Minta Polisi Bebaskan Nikita Mirzani: Ibu Saya Single Parent
Laura Minta Polisi Bebaskan Nikita Mirzani: Ibu Saya Single Parent (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Nikita Mirzani resmi ditahan oleh Polda Metro Jaya atas kasus dugaan pemerasan dan pengancaman terhadap dokter Reza Gladys.

Melihat sang ibu ditahan, Laura Meizani Mawardi, putri Nikita, mengajukan permohonan kepada Direktur Reserse Siber Polda Metro Jaya agar ibunya tidak ditahan.

Permohonan itu dituliskan dalam secarik kertas bermaterai dan ditandatangani langsung oleh Laura. Surat tersebut kemudian diunggah ke akun Instagram @nikitamirzanimawardi_172, yang saat ini dikelola oleh admin.

Laura Minta Polisi Bebaskan Nikita Mirzani: Ibu Saya Single Parent
Laura Minta Polisi Bebaskan Nikita Mirzani: Ibu Saya Single Parent

"Dengan ini selaku anak kandung dari tersangka Nikita Mirzani, saya mengajukan permohonan agar ibu kandung saya tidak ditahan," tulis Laura dalam suratnya yang diunggah pada Rabu (5/3/2025).

Dalam surat tersebut, Laura menjelaskan bahwa ibunya adalah seorang orang tua tunggal yang selama ini menanggung biaya hidup dirinya dan kedua adiknya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/33/3183243/nikita_mirzani-RbqY_large.jpg
Nikita Mirzani Dituding Live Jualan dari Rutan, Denny Siregar: Enggak Sekalian Syuting?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/33/3182888/nikita_mirzani-6YW4_large.jpg
Nikita Mirzani Kembali Ubah Nominal Ganti Rugi ke Reza Gladys, Kini Jadi Rp200 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/33/3181431/nikita_mirzani-cT0e_large.jpg
Tak Puas, 6 JPU Resmi Ajukan Banding Atas Vonis Kasus Nikita Mirzani 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/33/3181269/nikita_mirzani-eDHI_large.jpg
Nikita Mirzani Ajukan Banding usai Divonis 4 Tahun Penjara Atas Kasus Pemerasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/33/3179777/nikita_mirzani-762A_large.jpg
Sidang Putusan di Hari Sumpah Pemuda, Nikita Mirzani: Semoga Masih Ada Keadilan  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/33/3179757/nikita_mirzani-IjEM_large.jpg
Antusias Jalani Sidang Putusan, Nikita Mirzani: Selesai juga Semuanya..
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement