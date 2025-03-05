Laura Minta Polisi Bebaskan Nikita Mirzani: Ibu Saya Single Parent

JAKARTA - Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Nikita Mirzani resmi ditahan oleh Polda Metro Jaya atas kasus dugaan pemerasan dan pengancaman terhadap dokter Reza Gladys.

Melihat sang ibu ditahan, Laura Meizani Mawardi, putri Nikita, mengajukan permohonan kepada Direktur Reserse Siber Polda Metro Jaya agar ibunya tidak ditahan.

Permohonan itu dituliskan dalam secarik kertas bermaterai dan ditandatangani langsung oleh Laura. Surat tersebut kemudian diunggah ke akun Instagram @nikitamirzanimawardi_172, yang saat ini dikelola oleh admin.

"Dengan ini selaku anak kandung dari tersangka Nikita Mirzani, saya mengajukan permohonan agar ibu kandung saya tidak ditahan," tulis Laura dalam suratnya yang diunggah pada Rabu (5/3/2025).

Dalam surat tersebut, Laura menjelaskan bahwa ibunya adalah seorang orang tua tunggal yang selama ini menanggung biaya hidup dirinya dan kedua adiknya.