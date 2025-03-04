Fiersa Besari Rencananya Pulang dari Timika Hari Ini

Fiersa Besari saat ini masih berada di Timika, Papua usai melakukan pendakian ke Puncak Cartensz. Fiersa sempat tertahan di basecamp Yellow Valley karena helikopter tak beroperasi imbas dari cuaca buruk sejak turun dari Puncak Cartensz pada Jumat, 28 Februari 2025 malam.

Fiersa dan rekan dalam rombongan pendakian, Furky baru berhasil dievakuasi dan tiba di Timika kemarin, Senin (3/3/2025).

Rencananya Fiersa akan terbang dari Timika menuju Jakarta pada hari ini, Selasa (4/3/2025). Kabar ini disampaikan okeh manajernya, Rizky Ubaidillah alias Ubay.

"Kemungkinan besok (hari ini) ya. Iya (dari Timika ke Jakarta), Insya Allah," ujar Ubay kepada awak media melalui pesan singkat, Senin (3/3/2025).

Namun, Ubay belum dapat memastikan mengenai detail kepulangan Fiersa ke kediamannya di Bandung setelah tiba di Jakarta.

"Untuk ini (dari Bandung ke Jakarta) belum bisa dipastikan," ungkapnya.