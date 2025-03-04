Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Cara Unik Farrel Hilal Dekati Penggemar Secara Intim

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 05 Maret 2025 |01:08 WIB
Cara Unik Farrel Hilal Dekati Penggemar Secara Intim
Cara Unik Farrel Hilal Dekati Penggemar Secara Intim (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA -  Musisi Farrel Hilal punya cara unik untuk mendekatkan diri dengan penggemarnya. Ia menghadirkan Fanservice, pertunjukan live yang intim, tanpa panggung, tanpa sound system, dan tanpa batasan antara dirinya dan pendengar.

"Fanservice adalah platform di mana gue mau menghargai semua pendengar gue. Caranya? Dengan menyanyikan lagu-lagu gue secara live di depan mereka. Tanpa ada halangan apa pun. No stage, no sound system. Cuma gue, instrumen, dan penonton," ungkap Farrel.

Fanservice yang diusung Farrel berbeda dari konser pada umumnya. Ia memilih tempat yang lebih personal dan membatasi jumlah penonton agar tetap intim. Tidak ada persiapan teknis yang berlebihan, hanya Farrel, alat musiknya, dan para penggemarnya.

Cara Unik Farrel Hilal Dekati Penggemar Secara Intim
Cara Unik Farrel Hilal Dekati Penggemar Secara Intim

Acara ini pun digelar secara spontan. Farrel mengumumkan lokasi penampilannya melalui Instagram, lalu para penggemar yang tertarik bisa langsung datang ke tempat yang ia tentukan.

"Ini mendadak. Gue kabarin ke mereka via Instagram. Misalnya kayak minggu lalu, gue bilang ‘Gue ada di kantor Sony. Kalau mau ketemu, datang aja ke kantor Sony’. Lalu gue nyanyi buat mereka," jelasnya.

Pada gelaran pertama, Fanservice diadakan di Hutan Kota GBK. Farrel hanya membawa gitar kecil dan duduk santai, mengundang siapa pun yang ingin mendengarkan musiknya dalam suasana akustik yang hangat dan santai.

