Denada Sambut Ramadhan dengan Kesedihan, Pertama Kali Tanpa Emilia Contessa

Denada Sambut Ramadan dengan Kesedihan, Pertama Kali Tanpa Emilia Contessa (Foto: IG Denada)

JAKARTA - Ramadan tahun ini terasa begitu berbeda bagi Denada Tambunan. Untuk pertama kalinya, ia harus menjalani bulan suci tanpa kehadiran sang ibunda, Emilia Contessa, yang telah berpulang beberapa waktu lalu.

Denada tak lagi bisa merasakan momen kebersamaan dengan ibunya saat menjalankan ibadah puasa. Tahun ini, ia hanya bisa melewati Ramadan bersama putri tercinta, Aisha.

Lewat unggahan di akun Instagram pribadinya, Denada mengungkapkan kesedihan mendalamnya. Ia membagikan foto saat dirinya bersimpuh di pusara sang ibu, mengenang kebersamaan mereka, serta mendoakan yang terbaik untuk almarhumah.

Denada Sambut Ramadhan dengan Kesedihan, Pertama Kali Tanpa Emilia Contessa

"My first Ramadhan without you," tulis Denada dalam unggahannya..

Unggahan tersebut langsung dibanjiri komentar dari rekan-rekan artis yang memberikan dukungan serta doa untuk Denada dan almarhumah ibunya.

Deswita Maharani turut mengirimkan doa, "Al-Fatihah untuk almarhumah mama tercinta ya sayang. Semoga Allah melimpahkan surga untuk mamah."