Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Denada Sambut Ramadhan dengan Kesedihan, Pertama Kali Tanpa Emilia Contessa

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 02 Maret 2025 |09:03 WIB
Denada Sambut Ramadhan dengan Kesedihan, Pertama Kali Tanpa Emilia Contessa
Denada Sambut Ramadan dengan Kesedihan, Pertama Kali Tanpa Emilia Contessa (Foto: IG Denada)
A
A
A

JAKARTA - Ramadan tahun ini terasa begitu berbeda bagi Denada Tambunan. Untuk pertama kalinya, ia harus menjalani bulan suci tanpa kehadiran sang ibunda, Emilia Contessa, yang telah berpulang beberapa waktu lalu.

Denada tak lagi bisa merasakan momen kebersamaan dengan ibunya saat menjalankan ibadah puasa. Tahun ini, ia hanya bisa melewati Ramadan bersama putri tercinta, Aisha.

Lewat unggahan di akun Instagram pribadinya, Denada mengungkapkan kesedihan mendalamnya. Ia membagikan foto saat dirinya bersimpuh di pusara sang ibu, mengenang kebersamaan mereka, serta mendoakan yang terbaik untuk almarhumah.

Denada Sambut Ramadhan dengan Kesedihan, Pertama Kali Tanpa Emilia Contessa
Denada Sambut Ramadhan dengan Kesedihan, Pertama Kali Tanpa Emilia Contessa

"My first Ramadhan without you," tulis Denada dalam unggahannya..

Unggahan tersebut langsung dibanjiri komentar dari rekan-rekan artis yang memberikan dukungan serta doa untuk Denada dan almarhumah ibunya.

Deswita Maharani turut mengirimkan doa, "Al-Fatihah untuk almarhumah mama tercinta ya sayang. Semoga Allah melimpahkan surga untuk mamah."

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/33/3155726/denada-GCxr_large.jpg
7 Tahun Berpisah, Denada Izinkan Aisha Habiskan Waktu Liburan Bersama Jerry Aurum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/33/3155093/denada-c6Yv_large.jpg
Denada Bawa Anak Liburan ke Jakarta setelah 6 Tahun Tinggal di Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/33/3148909/denada-YFAL_large.jpg
9 Tahun Menjanda, Denada Ungkap Syarat Pria yang Ingin Menikahinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/205/3142058/denada-HdtM_large.jpg
Kisruh Royalti dan Hak Cipta di Industri Musik, Denada: Kita Sama-Sama Belajar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/23/33/3133039/denada-acyh_large.jpg
Denada Siap Menikah Lagi: Hidup Sendiri Tidak Mudah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/23/33/3133027/denada-U6Wm_large.jpg
Denada Jalani Oplas di Korea, Rela Tak Belanja demi Wajah Lebih Kencang
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement