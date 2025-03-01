Rebecca Klopper Belajar Motor Kopling Lewat Syuting Sinetron

JAKARTA - Rebecca Klopper membagikan pengalamannya belajar mengendarai motor kopling saat menjalani proses syuting sinetron Samuel. Ia merasa sangat antusias ketika akhirnya berhasil menguasai keterampilan baru tersebut.

Rebecca menegaskan bahwa ia belajar mengendarai motor kopling bukan hanya untuk coba-coba, melainkan karena tuntutan perannya dalam sinetron tersebut.

"Aku jadi bisa naik motor, aku belajar naik motor," ujar Rebecca Klopper.

"Aku sebenarnya sudah bisa naik motor biasa, tapi karena syuting sinetron Samuel, aku jadi bisa mengendarai motor kopling juga," tambahnya sambil tertawa.

Rebecca mengaku merasakan perasaan campur aduk, antara gugup dan bersemangat, saat sinetron Samuel pertama kali ditayangkan pada Jumat, 28 Februari 2025.

Apalagi, ia dan tim produksi sudah menantikan momen tersebut sejak November 2024.