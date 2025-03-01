Single Khianat Dibalas Khianat Menjadi Langkah Awal LNR Band di Industri Musik

Single Khianat Dibalas Khianat Menjadi Langkah Awal LNR Band di Industri Musik (Foto: Okezone)

JAKARTA - Band Lunar, atau yang lebih dikenal dengan LNR Band, resmi merilis single ketiga mereka yang berjudul Khianat Dibalas Khianat pada Selasa, 25 Februari 2025. Lagu ini menjadi bukti keseriusan delapan personel LNR Band dalam meniti karier di industri musik Indonesia.

Vokalis LNR Band, Rifki, mengungkapkan bahwa Khianat Dibalas Khianat terinspirasi dari pengalaman pribadinya. Menurutnya, lirik lagu ini sangat relevan dengan proses pendewasaan dalam menjalani sebuah hubungan.

"Awalnya saya sendiri yang mengkhianati, lalu akhirnya dikhianati. Tapi setiap pengkhianatan pasti ada sebab akibatnya. Dari pengalaman itu, saya belajar bahwa dalam hubungan kita harus lebih melengkapi satu sama lain ke depannya," ujar Rifki saat ditemui di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Single Khianat Dibalas Khianat Menjadi Langkah Awal LNR Band di Industri Musik

Sementara itu, Donny, keyboardis LNR Band, membagikan cerita di balik proses rekaman lagu ini. Siapa sangka, meskipun terdengar harmonis, lagu ini diproduksi dengan cara yang cukup sederhana.

"Semua prosesnya dilakukan di rumah, jadi kami tidak pergi ke studio. Kami berdiskusi tentang konsep musiknya, harus mengomposisi tiga range vokal yang berbeda, dan akhirnya menyerahkan pengarahan musik kepada Sandy (gitaris),” jelas Donny.

Dengan tiga vokalis dalam band, yakni Rifki, Hizkia, dan Angel, lagu Khianat Dibalas Khianat terdengar semakin syahdu. Setiap vokalis berhasil menampilkan karakter suara mereka masing-masing dengan kuat dan seimbang.