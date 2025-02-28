Helat Showcase Perjalanan Pesan Cinta, Mimpi Jaz Hayat Akhirnya Terwujud

JAKARTA - Jaz Hayat merasakan malam penuh emosi dan kebahagiaan tercipta dalam Showcase Perjalanan Pesan Cinta. Acara yang berlangsung di MBloc Live pada 27 Februari 2025 ini dimeriahkan oleh penampilan spektakuler dari para artis berbakat Sony Music Entertainment, seperti Jesenn, Eltasya, Farrel Hilal, Aziz Hedra, Aruma, dan Meiska.

Bagi Jaz, acara ini bukan sekadar konser, melainkan juga perayaan perjalanan musiknya yang penuh dedikasi. Selain itu, showcase ini menjadi momen istimewa bagi para penggemar setianya, Jaz Squad, yang telah menantikan kesempatan untuk merayakan musik bersama sang idola.

Jaz mengungkapkan bahwa persiapan showcase ini sudah dimulai sejak 2020. Bahkan, perencanaannya sudah dibahas sejak 2019. Sayangnya, pandemi yang melanda dunia membuat acara ini harus tertunda hingga akhirnya bisa terwujud tahun ini.

"Showcase ini sudah direncanakan sejak lama, bahkan meeting-nya sudah dari 2019. Akhirnya bisa terwujud sekarang, dan saya sangat bersyukur," ungkap Jaz di atas panggung.

Showcase ini juga menjadi momen penting bagi Jaz karena menandai peluncuran album terbarunya, Pesan Cinta. Album ini merupakan wujud cinta dan perhatian Jaz kepada para pendengarnya.

"Pesan Cinta dibuat untuk orang-orang yang nggak bisa menyampaikan pesannya kepada orang lain," ujar Jaz. Ia berharap lagu-lagu dalam album ini bisa menjadi perantara bagi mereka yang ingin mengungkapkan perasaan, baik kebahagiaan maupun kesedihan karena cinta.

Selain penampilan musik yang memukau, acara ini juga menghadirkan momen-momen tak terlupakan. Salah satunya adalah ketika Jaz membagikan berbagai barang pribadinya secara spontan kepada Jaz Squad yang hadir, seperti topi dan jaket yang pernah ia kenakan.

Dukungan untuk Jaz tidak hanya datang dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri. Jaz Squad dari Malaysia dan Kalimantan turut hadir untuk menyaksikan pertunjukan spesial ini. Bahkan, kakak Jaz dari Brunei datang langsung untuk memberikan dukungan penuh.

Dalam showcase ini, Jaz membawakan berbagai lagu dari album Pesan Cinta, serta beberapa lagu hits dari album pertamanya yang telah mengantarkannya menuju kesuksesan, seperti Dari Mata, Kasmaran, dan Teman Bahagia.

Setiap lagu yang dinyanyikan sukses menciptakan atmosfer penuh makna dan kebersamaan, di mana penonton ikut bernyanyi dan larut dalam setiap nada yang dimainkan.

Malam itu semakin istimewa ketika Sony Music Entertainment memberikan penghargaan khusus kepada Jaz atas pencapaiannya dalam dunia musik. Jaz telah berhasil meraih total 1,8 miliar streams sepanjang karier bermusiknya.