Usung J-Pop, Grup Lemon Rilis Single Eternal Promise

JAKARTA – Grup idol Lemon siap merilis single kelima mereka yang berjudul Eternal Promise pada 28 Februari 2025, lengkap dengan video musik di hari yang sama. Meski masih tergolong baru di industri musik Indonesia, Lemon optimis bisa bersaing dengan grup idol lainnya dengan membawa sentuhan khas J-pop.

Diproduksi langsung oleh agensi Jepang, Lemon hadir dengan konsep yang berbeda dibanding idol grup lainnya di Indonesia. Shinta, salah satu anggota Lemon, menegaskan bahwa nuansa J-pop sangat melekat dalam grup ini, mulai dari konsep pakaian, musik, hingga koreografi.

"Yang membedakan kita dari grup lain adalah karena kita diproduksi langsung oleh agensi Jepang. Selain itu, nuansa musik dan kostum kita juga lebih ke J-pop, itu yang menjadi ciri khas kami," ujar Shinta.

Lemon berawal dari empat anggota yang terpilih melalui audisi, kemudian bertambah menjadi sembilan anggota. Grup ini sempat menjalani pelatihan intensif (camp) di Bogor untuk memperkuat kekompakan dan membangun chemistry di antara para personel.

Usung J-Pop, Grup Lemon Rilis Single Eternal Promise

Kesembilan anggota Lemon adalah Michiko, Rehanna, Shinta, Jacklin, Andrea, Cherlyn, Naura, Ratu, dan Kilen.

Single Eternal Promise mengangkat tema janji dan harapan dalam sebuah perjalanan, menggambarkan perjuangan dalam menggapai impian meskipun harus menghadapi berbagai rintangan.

"Makna lagu ini seperti sebuah janji yang kita buat bersama. Dalam meraih mimpi, pasti ada tantangan dan rasa lelah. Tapi kita harus selalu ingat janji itu, karena ini adalah janji abadi," ujar Cherlyn.

Sementara itu, Andrea menambahkan bahwa Eternal Promise menyampaikan pesan tentang harapan dan janji yang mengikat, sehingga meskipun ada banyak hambatan, mereka tidak boleh menyerah.

Ratu pun merasa bahwa lagu ini sangat relevan dengan perjalanan Lemon, mengingat sejak awal mereka telah berjanji untuk mencapai berbagai pencapaian besar, seperti tampil di televisi, radio, dan panggung-panggung besar.

Dalam proses pembuatan video musik, para anggota Lemon merasa sangat antusias, terutama karena konsep set yang digunakan sangat indah.

"Walaupun syuting dari pagi, melihat set yang cantik membuat kami sangat bersemangat. Proses syutingnya juga sangat menyenangkan," ungkap Michiko.