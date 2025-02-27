Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ahmad Dhani Siap Jadikan Twister Angel Sukatani Staf Ahli DPR 

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 27 Februari 2025 |13:12 WIB
Ahmad Dhani Siap Jadikan Twister Angel Sukatani Staf Ahli DPR 
Ahmad Dhani Siap Jadikan Twister Angel Sukatani Staf Ahli DPR 
A
A
A

JAKARTA - Musisi kenamaan sekaligus Anggota DPR RI Komisi X, Ahmad Dhani, turut memberi dukungan kepada band indie asal Purbalingga, Sukatani. 

Ditemui awak media di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta baru-baru ini, Dhani mengaku siap membantu vokalis utama Sukatani, Novi Citra Indriati alias Twister Angel, setelah dipecat dari pekerjaannya sebagai guru meski sudah diperbolehkan lagi mengajar. 

Pentolan Dewa 19 itu bahkan menjanjikan jabatan kepada Novi sebagai Staf Ahli hingga asisten pribadinya di DPR.

Ahmad Dhani Siap Jadikan Twister Angel Sukatani Staf Ahli di DPR
Ahmad Dhani Siap Jadikan Twister Angel Sukatani Staf Ahli di DPR

"Saya siap menerima lead vocalist Sukatani untuk bekerja, mungkin jadi staf ahli saya, PA (personal assistant) saya di DPR," ucap Ahmad Dhani kepada wartawan. 

Dhani menjelaskan tak ada yang sulit baginya untuk mewujudkan janji tersebut. 

"Saya tinggal WhatsApp yang namanya Menteri HAM, 'bang begini begini begini' selesai," katanya. 

"Sudah (WA) dong, semuanya gampang, nggak ada yang susah," sambung dia. 

Lebih lanjut, Dhani juga menyinggung soal gaji Novi ketika benar-benar menerima job tersebut. Dia memastikan, honor menjadi Staf Ahli atau asprinya di DPR jauh lebih besar daripada menjadi guru.

"Kalau tidak dipekerjakan lagi, saya bersedia menerima sebagai pegawai saya. Tentu gajinya lebih besar daripada guru di Purbalingga," tandasnya. 

Sebagai informasi, band Sukatani mendadak viral lewat lagu mereka yang berjudul "Bayar Bayar Bayar". 

Lagu ini sempat dianggap menyinggung institusi tertentu lantaran liriknya mengkritik praktik pungli oleh oknum polisi. 

Imbasnya, dua personel Sukatani yakni Muhammad Syifa Al Lutfi alias Alectroguy dan Novi alias Twister Angel, harus meminta maaf secara terbuka. 

 

1 2
