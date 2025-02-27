Suami Reza Gladys Santai Dituduh Gunakan Buzzer: Jadi Pahala Buat Kita

JAKARTA - Attaubah Mufid, suami Reza Gladys Prettyani Sari, buka suara terkait perseteruan sang istri dengan Nikita Mirzani. Ia juga menanggapi tudingan pihaknya menggunakan buzzer untuk menjatuhkan Nikita hingga terjerat kasus hukum.

Attaubah mengaku tak ingin terlalu ambil pusing dengan tudingan tersebut. Sebagai suami, ia hanya berharap agar permasalahan ini segera selesai sehingga Reza bisa kembali tenang.

"Biarin aja dituduh pakai buzzer, itu pahala buat kita," ujar Attaubah saat ditemui di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Suami Reza Gladys Santai Dituduh Gunakan Buzzer: Jadi Pahala Buat Kita

Attaubah pun menantang siapa pun yang menudingnya menggunakan buzzer agar bisa membuktikan tuduhan tersebut dengan bukti yang jelas.

"Silakan buktikan saja. Itu dua hal yang berbeda dengan kasus yang sedang berjalan. Jadi, kita fokus pada masalah hukum," tegasnya.