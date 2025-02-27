Chintya Gabriella Ingatkan Pentingnya Menjaga Diri Lewat Lagu

JAKARTA - Chintya Gabriella kembali merilis karya terbarunya yang penuh makna melalui single berjudul Ambisius. Lagu yang dirilis pada November 2024 ini menjadi karya perdana Chintya setelah bergabung dengan label rekaman Wecord Evermore Indonesia.

Melalui Ambisius, Chintya ingin menyampaikan pesan penting bagi para pekerja yang kerap terlalu fokus mengejar karier dan ambisi hingga melupakan kesejahteraan diri sendiri.

Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, Chintya menuliskan, "Kalau kamu sekarang lagi kerja, tapi nggak punya waktu buat diri sendiri. Aku tulis lagu ini buat kamu."

Chintya Gabriella Jaga Eksistensi Lewat Single Ambisius

Pesan ini menjadi inti dari Ambisius, yang mengajak pendengarnya untuk kembali menyeimbangkan hidup dan tidak terjebak dalam tekanan pekerjaan.