Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Chintya Gabriella Ingatkan Pentingnya Menjaga Diri Lewat Lagu 

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 28 Februari 2025 |00:20 WIB
Chintya Gabriella Ingatkan Pentingnya Menjaga Diri Lewat Lagu 
Chintya Gabriella Ingatkan Pentingnya Menjaga Diri Lewat Lagu (Foto: IG Chintya)
A
A
A

JAKARTA - Chintya Gabriella kembali merilis karya terbarunya yang penuh makna melalui single berjudul Ambisius. Lagu yang dirilis pada November 2024 ini menjadi karya perdana Chintya setelah bergabung dengan label rekaman Wecord Evermore Indonesia.

Melalui Ambisius, Chintya ingin menyampaikan pesan penting bagi para pekerja yang kerap terlalu fokus mengejar karier dan ambisi hingga melupakan kesejahteraan diri sendiri.

Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, Chintya menuliskan, "Kalau kamu sekarang lagi kerja, tapi nggak punya waktu buat diri sendiri. Aku tulis lagu ini buat kamu." 

Chintya Gabriella Jaga Eksistensi Lewat Single Ambisius
Chintya Gabriella Jaga Eksistensi Lewat Single Ambisius

Pesan ini menjadi inti dari Ambisius, yang mengajak pendengarnya untuk kembali menyeimbangkan hidup dan tidak terjebak dalam tekanan pekerjaan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154935/pedangdut_senior_yunita_ababiel_meninggal_dunia-7oGP_large.jpg
Innalillahi, Pedangdut Senior Yunita Ababiel Meninggal Dunia di Usia 61 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement