MUSIK

Bahagianya Sisca Saras Dapat Kejutan Unik dari Fans

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 27 Februari 2025 |02:21 WIB
Bahagianya Sisca Saras Dapat Kejutan Unik dari Fans
Bahagianya Sisca Saras Dapat Kejutan Unik dari Fans
A
A
A

JAKARTA - Sisca Saras mendapat kejutan istimewa dari para penggemar setianya, Siscanation, dalam perayaan ulang tahunnya pada 24 Februari. 

Sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras dan kepedulian Sisca, mereka memberikan hadiah spesial berupa iklan di stasiun kereta serta mengadakan bagi-bagi ketoprak gratis.

Sisca Saras mengungkapkan rasa syukur dan harunya atas perhatian yang diberikan oleh Siscanation.

Bahagianya Sisca Saras Dapat Kejutan Unik dari Fans
Bahagianya Sisca Saras Dapat Kejutan Unik dari Fans

"Aku bersyukur banget karena Siscanation tetap solid dan mendukungku sampai sekarang. Terharu sih, mereka perhatian sama hal-hal kecil yang sering aku lakukan. Aku suka banget on air di Stationhead sambil makan ketoprak, jadi mereka bikin project bagi-bagi ketoprak gratis asal follow aku dan dengerin lagu 'Tak Berakhir Sama',” ujarnya.

