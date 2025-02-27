Senyum Semringah Sara Rahayu Sukses Gelar Meet and Greet

JAKARTA - Sara Rahayu akhirnya bisa menggelar meet and greet spesial usai tampil di acara Rame-Rame Radio Cakra Festival. Rasa senang ia rasakan karena bertemu langsung dengan para penggemarnya yang datang dari berbagai daerah.

Meet and greet kali ini mengusung dua tema besar, yaitu #saharamembara dan #dimanadasaradisituadasahara, yang menunjukkan kekompakan Sara dengan para penggemarnya, Sahara. Acara ini juga semakin meriah dengan kehadiran Adjie Dygta dan Danil Josse dari Didi Music.

"Rasanya senang sekali bisa bersilaturahmi di acara festival Rame-Rame Radio Cakra. Ini juga menjadi pertama kalinya Sara bertemu dengan para fans yang datang dari jauh, ada yang dari Banten, Cikarang, Karawang, Subang, Bandung, Tasikmalaya, hingga Ciamis," ungkapnya penuh antusias.

Menurutnya, penggemar bukan sekadar pendukung, melainkan bagian penting dalam perjalanan kariernya. Oleh karena itu, ia memberikan sebutan khusus bagi mereka, yaitu Sahara.

"Arti Sahara adalah Sahabat Sara. Kenapa sahabat? Karena Sara sudah menganggap semua fans sebagai sahabat sendiri, bahkan lebih dari keluarga," jelasnya.

Selama meet and greet, Sara menikmati momen kebersamaan dengan Sahara. Salah satu pengalaman yang paling berkesan baginya adalah ketika bisa bernyanyi dan berjoget bersama di acara Cakra Festival. Selain itu, ada juga momen spesial lainnya yang tak akan ia lupakan.

"Yang paling berkesan, kita munggahan sebelum bulan puasa dengan mengadakan silaturahmi di Cafe Trader Didimax," kenangnya.

Momen kebersamaan ini semakin mempererat hubungan Sara dengan Sahara. Sebagai bentuk apresiasi, Sara juga membagikan hadiah spesial dalam acara tersebut.

"Kita mengadakan doorprize dan membagikan merchandise berupa baju Sahara," ujarnya.

Hubungan antara Sara dan Sahara memang begitu erat. Ia ingin membangun hubungan yang hangat dan penuh kebersamaan dengan para penggemarnya. Tak hanya sekadar idola, Sara ingin menjadi bagian dari kehidupan Sahara, layaknya sahabat yang selalu ada di saat suka maupun duka.