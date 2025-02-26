Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

5 Aktor Pemeran Series Culture Shock: Ajil Ditto hingga Dhea Ananda

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 26 Februari 2025 |15:34 WIB
5 Aktor Pemeran Series Culture Shock: Ajil Ditto hingga Dhea Ananda
5 Aktor Pemeran Series Culture Shock: Ajil Ditto hingga Dhea Ananda. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA – Chemistry Ajil Ditto dan Davina Karamoy akan menjadi suguhan utama dalam series terbaru VISION+, Culture Shock. Memulai penayangannya pada 21 Februari 2025, Anda bisa menonton series ini dengan mengklik link ini.

Tak hanya Ajil dan Davina, series ini juga dibintangi sederet aktor muda berbakat, seperti Harleyava Princy, Riharsa, Shahabi Sakri, Giulio Parengkuan, Dhea Ananda, McDanny, Sheila Kusnadi, Maria Mary, dan Risma Nilawati. 

Penasaran apa saja peran mereka? Berikut ulasan Okezone:

1.Ajil Ditto sebagai Riko

Ajil Ditto berperan sebagai Riko, remaja 16 tahun asal Muara Enim, Palembang yang terkenal polos. Dia meninggalkan kampung halamannya setelah mendapatkan beasiswa di sebuah SMA bergengsi di Jakarta.

Kepada ibunya, Riko berjanji akan memenuhi janjinya untuk tetap menjaga keperjakaannya hingga usia 30 tahun. Namun ternyata janji tersebut sangat menantang karena perbedaan pergaulan dan gaya hidup Riko di sekolah baru.

2.Davina Karamoy sebagai Sabrina

Halaman:
1 2 3
