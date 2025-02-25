Tolong, Tamara Bleszynski Keluhkan Ulah Kuli Bangunan yang Karaoke Hingga Larut Malam

DENPASAR – Tamara Bleszynski mengungkapkan kekesalannya terhadap kebisingan yang terjadi di dekat kediamannya. Ia mengeluhkan para kuli bangunan yang sering berkaraoke dangdutan hingga larut malam, mengganggu ketenangan warga sekitar.

Melalui akun Instagram pribadinya, Tamara mempertanyakan apakah tempat tersebut memiliki izin usaha untuk karaoke, mengingat aktivitas tersebut terjadi hampir setiap malam.

"Jam setengah satu malam masih karaoke dangdutan dan tiap malam seperti ini. Adakah izin usaha karaokenya?" tulis Tamara, dikutip dari Instagram pribadinya, Selasa (25/2/2025).

Tolong, Tamara Bleszynski Keluhkan Ulah Kuli Bangunan yang Karaoke Hingga Larut Malam

Tamara juga menjelaskan situasi di sekitar lokasi yang semakin tak terkendali, dengan suara musik yang begitu keras hingga mengganggu waktu istirahatnya.

"Sudah jam 1 malam di Jl Pantai Baju Mejan, Canggu, Bali. Masih aja karaoke dangdutan. Kolor digantung, toa dipasang, suara dah kayak ayam lagi pupen," ungkapnya.

Tak hanya sekadar mengeluh, Tamara juga mengimbau pemilik bangunan tersebut untuk lebih memperhatikan aktivitas para pekerjanya, agar tidak meresahkan warga sekitar.

"Tahu dirilah, paling tidak buat ruangan kedap suara sambil jemur pakaian. Katanya lagi bangun hotel untuk orang kaya. Minta budget dong untuk karaoke yang tidak mengganggu tetangga," tambahnya.