HOME CELEBRITY MUSIK

Pecah, Mesa Hira Goyang Panggung Indonesian Idol Season XIII dengan Genre Rockdut

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 24 Februari 2025 |23:08 WIB
Pecah, Mesa Hira Goyang Panggung Indonesian Idol Season XIII dengan Genre Rockdut
Mesa Hira Hadirkan Genre Rockdut Lewat Lagu Ikan dalam Kolam di Indonesian Idol Season XIII. (Foto: Instagram/@indonesianidolid)
JAKARTA - Mesa Hira sukses membuka panggung Spektakuler Show 5 Indonesian Idol Season XIII dengan aksi panggung yang memikat. Dia mengawinkan genre rock dan dangdut yang memikat lewat lagu Ikan dalam Kolam yang dipopulerkan El Corona Gambus.

Menariknya, dara 18 tahun ini sukses menghadirkan cengkok dangdut di balik vokalnya yang berat dan ngerock habis. Hal ini ternyata mendapat perhatian khusus dari Rossa selaku judges pada Senin (24/2/2025) malam.

“Aku surprise banget, kamu bisa mengawinkan dangdut dan rock. Ini jadinya rockdut. Kamu asyik dan seru banget loh. Kamu sukses menyanyikan lagu ini dengan nuansa berbeda,” ungkap pelantun Pudar tersebut.

Meski ada beberapa penempatan nada yang kurang tepat, namun Rossa menilai, penampilan penyanyi bernama asli Meisya Syahirah tersebut sangat luar biasa. “Sebagai pembuka, kamu luar biasa banget malam ini. Kamu ngasih kami yang nonton semangat lebih,” imbuhnya.

Mesa Hira
Mesa Hira menghadirkan nuansa rockdut di Spektakuler Show 5 Indonesian Idol Season XIII.

Mesa Hira mengaku, sudah lama menyukai musik dangdut. Alasan itu yang membuat dia mampu menghadirkan cengkok dangdut yang khas dalam penampilannya. Baginya, dangdut mampu mendatangkan kesenangan tersendiri bagi pendengarnya.

