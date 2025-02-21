Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Usai Minta Maaf, Sukatani Minta Publik Tak Lagi Dengar Lagu Bayar Bayar Bayar

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 21 Februari 2025 |14:25 WIB
Usai Minta Maaf, Sukatani Minta Publik Tak Lagi Dengar Lagu Bayar Bayar Bayar
Usai Minta Maaf, Sukatani Minta Publik Tak Lagi Dengar Lagu Bayar Bayar Bayar (Foto: IG Sukatani)
JAKARTA - Grup band post-punk, Sukatani meminta maaf usai viral lagu Bayar Bayar Bayar yang sempat beredar luas di media sosial. Lagu tersebut memiliki lirik yang menyebutkan soal ‘bayar polisi’.

Atas kegaduhan soal lirik lagu tersebut, grup musik yang digawangi Alectroguy ini membuat permintaan maaf kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan institusi Polri. Ia bahkan meminta masyarakat untuk berhenti mendengarkan lagu tersebut di seluruh platform musik.

“Dengan ini saya mengimbau kepada semua pengguna media sosial yang telah memiliki lagu kami dengan judul Bayar Bayar Bayar lirik lagu Bayar Polisi agar menghapus dan menarik semua video lagu kami dengan judul Bayar Bayar Bayar,” ungkap Alectroguy di Instagram, @sukatani.band.

Sukatani Minta Publik Tak Lagi Dengar Lagu Bayar Bayar Bayar

