Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Jaz Hayat Hadirkan Pesan Cinta Lewat Showcase Perdana

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 22 Februari 2025 |02:42 WIB
Jaz Hayat Hadirkan Pesan Cinta Lewat Showcase Perdana
Jaz Hayat Hadirkan Pesan Cinta Lewat Showcase Perdana (Foto: IG Jaz)
A
A
A

JAKARTA - Jaz Hayat siap menyampaikan Pesan Cinta untuk para pendengarnya melalui album terbarunya. Setelah aktif berkolaborasi dengan berbagai musisi dan tampil di banyak panggung sepanjang 2024, Jaz akhirnya mengonfirmasi bahwa album ketiganya akan segera dirilis dan diperdengarkan secara langsung dalam sebuah showcase spesial.

Showcase ini menjadi penampilan tunggal perdana Jaz sekaligus perayaan 10 tahun berkarya. Acara ini akan berlangsung di M Bloc Space pada 27 Februari 2025, di mana Jaz akan membawakan lagu-lagu dari album barunya dengan aransemen eksklusif yang digarap oleh Rayendra Sunito, seorang music director ternama yang telah bekerja sama dengan banyak musisi papan atas di Indonesia.

Jaz mengungkapkan bahwa 2024 adalah tahun penuh pembelajaran. “Gue banyak belajar dari kolaborasi dengan musisi dan produser lain. Setiap orang punya formula dan cara yang beda, dan itu bikin gue berkembang,” ujarnya. Pengalaman ini membentuk perspektif baru dalam bermusik, yang nantinya akan tercermin dalam karya-karyanya.

Jaz Hayat Hadirkan Pesan Cinta Lewat Showcase Perdana
Jaz Hayat Hadirkan Pesan Cinta Lewat Showcase Perdana

Album Pesan Cinta sendiri dijadwalkan rilis pada 27 Februari 2025 dan berisi sembilan lagu. Lima lagu di antaranya telah dirilis lebih dulu sebagai single, yaitu Move On Tutorial, Bersamamu, Seribu Tahun, Bukan dengan Dia (feat Mawar de Jong), dan single terbaru Boleh Merindu. Sementara itu, empat lagu baru yang akan melengkapi album ini adalah Hilang, Jenuh, Hadirmu, dan Dia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/205/3137534/jaz_hayat-qH9V_large.JPG
Jaz Hayat Ingin Lagu di Album Pesan Cinta Jadi Soundtrack Film, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/02/205/3118755/aruma-gmUB_large.jpeg
Cerita Aruma hingga Eltasya Buka Showcase Perjalanan Pesan Cinta Jaz
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/205/3113649/jaz_hayat-3Ld1_large.JPG
Album Baru dan Showcase Tunggal, Target Besar Jaz Hayat di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/205/3094626/jaz_hayat-e5v2_large.JPG
Resolusi Baru, Jaz Hayat Berikan Kejutan di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/205/3059245/jaz_hayat-OEbx_large.jpeg
Jaz Hayat dan Mawar Eva de Jongh Tak Sabar Hadirkan Live Session Bukan dengan Dia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/15/205/3049797/jaz_hayat-Qyxq_large.jpg
Jaz Hayat Ungkap Tantangan Terberat di Lagu Bukan dengan Dia
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement