Jaz Hayat Hadirkan Pesan Cinta Lewat Showcase Perdana

JAKARTA - Jaz Hayat siap menyampaikan Pesan Cinta untuk para pendengarnya melalui album terbarunya. Setelah aktif berkolaborasi dengan berbagai musisi dan tampil di banyak panggung sepanjang 2024, Jaz akhirnya mengonfirmasi bahwa album ketiganya akan segera dirilis dan diperdengarkan secara langsung dalam sebuah showcase spesial.

Showcase ini menjadi penampilan tunggal perdana Jaz sekaligus perayaan 10 tahun berkarya. Acara ini akan berlangsung di M Bloc Space pada 27 Februari 2025, di mana Jaz akan membawakan lagu-lagu dari album barunya dengan aransemen eksklusif yang digarap oleh Rayendra Sunito, seorang music director ternama yang telah bekerja sama dengan banyak musisi papan atas di Indonesia.

Jaz mengungkapkan bahwa 2024 adalah tahun penuh pembelajaran. “Gue banyak belajar dari kolaborasi dengan musisi dan produser lain. Setiap orang punya formula dan cara yang beda, dan itu bikin gue berkembang,” ujarnya. Pengalaman ini membentuk perspektif baru dalam bermusik, yang nantinya akan tercermin dalam karya-karyanya.

Album Pesan Cinta sendiri dijadwalkan rilis pada 27 Februari 2025 dan berisi sembilan lagu. Lima lagu di antaranya telah dirilis lebih dulu sebagai single, yaitu Move On Tutorial, Bersamamu, Seribu Tahun, Bukan dengan Dia (feat Mawar de Jong), dan single terbaru Boleh Merindu. Sementara itu, empat lagu baru yang akan melengkapi album ini adalah Hilang, Jenuh, Hadirmu, dan Dia.