Cerita Anggia Chan Terlibat di Film Kesempatan Kedua Bersama Donny Alamsyah (Foto: IG Anggia Chan)

JAKARTA - Anggia Chan terus membuktikan eksistensinya di dunia hiburan. Setelah sukses mencuri perhatian lewat perannya sebagai Citra dalam serial Main Api, kini ia siap tampil di layar lebar lewat film Kesempatan Kedua.

Anggia kini berusaha lepas dari bayang-bayang skandal dan membangun kariernya secara serius. Ia tidak hanya dikenal sebagai model dan penyanyi, tetapi juga terus mengasah kemampuan aktingnya.

Dalam film Kesempatan Kedua, aktris kelahiran Palembang, 5 Mei 1992 ini akan beradu peran dengan Donny Alamsyah.

“Aku memerankan seorang dokter yang merupakan mantan kekasih karakter Donny saat mereka masih SMA,” jelasnya.

Film drama romantis ini digarap oleh sutradara Adhe Dharmastria dan turut dibintangi oleh aktor serta aktris senior seperti Yurike Prastika dan Roy Marten.

Meskipun belum ada informasi resmi mengenai jadwal tayangnya, Kesempatan Kedua diharapkan menjadi langkah baru dalam perjalanan karier Anggia di dunia perfilman.

Sebelum terlibat dalam film Kesempatan Kedua, Anggia Chan mencuri perhatian lewat perannya dalam serial Main Api yang tayang di WeTV.

Perannya sebagai Citra mendapat banyak pujian karena dinilai natural dan penuh penghayatan. Aktingnya yang meyakinkan membuktikan bahwa ia serius dalam meniti karier sebagai aktris.