Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Cerita Anggia Chan Terlibat di Film Kesempatan Kedua Bersama Donny Alamsyah

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 21 Februari 2025 |02:21 WIB
Cerita Anggia Chan Terlibat di Film Kesempatan Kedua Bersama Donny Alamsyah
Cerita Anggia Chan Terlibat di Film Kesempatan Kedua Bersama Donny Alamsyah (Foto: IG Anggia Chan)
A
A
A

JAKARTA - Anggia Chan terus membuktikan eksistensinya di dunia hiburan. Setelah sukses mencuri perhatian lewat perannya sebagai Citra dalam serial Main Api, kini ia siap tampil di layar lebar lewat film Kesempatan Kedua.

Anggia kini berusaha lepas dari bayang-bayang skandal dan membangun kariernya secara serius. Ia tidak hanya dikenal sebagai model dan penyanyi, tetapi juga terus mengasah kemampuan aktingnya.

Dalam film Kesempatan Kedua, aktris kelahiran Palembang, 5 Mei 1992 ini akan beradu peran dengan Donny Alamsyah. 

Cerita Anggia Chan Terlibat di Film Kesempatan Kedua Bersama Donny Alamsyah
Cerita Anggia Chan Terlibat di Film Kesempatan Kedua Bersama Donny Alamsyah

“Aku memerankan seorang dokter yang merupakan mantan kekasih karakter Donny saat mereka masih SMA,” jelasnya.

Film drama romantis ini digarap oleh sutradara Adhe Dharmastria dan turut dibintangi oleh aktor serta aktris senior seperti Yurike Prastika dan Roy Marten.

Meskipun belum ada informasi resmi mengenai jadwal tayangnya, Kesempatan Kedua diharapkan menjadi langkah baru dalam perjalanan karier Anggia di dunia perfilman.

Sebelum terlibat dalam film Kesempatan Kedua, Anggia Chan mencuri perhatian lewat perannya dalam serial Main Api yang tayang di WeTV.

Perannya sebagai Citra mendapat banyak pujian karena dinilai natural dan penuh penghayatan. Aktingnya yang meyakinkan membuktikan bahwa ia serius dalam meniti karier sebagai aktris.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154935/pedangdut_senior_yunita_ababiel_meninggal_dunia-7oGP_large.jpg
Innalillahi, Pedangdut Senior Yunita Ababiel Meninggal Dunia di Usia 61 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement